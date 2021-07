Solaris sygnatariuszem deklaracji o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej

Wodór może odegrać bezprecedensową rolę w procesie dekarbonizacji. Zjawisko to bacznie obserwujemy szczególnie w naszej branży. Dynamika zmian jest tu naprawdę imponująca: w 2014 roku dostarczyliśmy do naszego klienta w Hamburgu pierwsze autobusy przegubowe z napędem wodorowym, następnie w 2018 roku 10 trolejbusów z wodorowym range extenderem, by w 2019 roku zaprezentować nasz pierwszy, nowatorski 12 metrowy autobus wodorowy. Dziś, zaledwie kilka lat później, realizujemy już zamówienia na nasze pojazdy Urbino 12 hydrogen dla przewoźników i przedstawicieli samorządów z Austrii, Niderlandów, Niemiec, Polski, Szwecji i Włoch! Ogromnie cieszymy się, że możemy towarzyszyć naszym klientom w transformacji transportu publicznego, a teraz, wraz z podpisaniem Deklaracji o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej, będziemy również mogli dzielić się naszym doświadczeniem na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w regionie.

dr inż. Dariusz Michalak Członek Zarządu firmy Solaris