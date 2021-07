Automotive jednoczy się przeciw PZU

Polska Izba Doradców i Pośredników Odszkodowawczych

Automobilklub Polski

To była kropla która przelała czarę goryczy. Pod koniec czerwca PZU wysłało do serwisów blacharsko-lakierniczych w całym kraju pismo, w którym bez żadnych konsultacji poinformowało wszystkich o zmianach wprowadzanych w rozliczaniu kosztów napraw. Wg narzuconych nowych przepisów koszty napraw OC mają podlegać „optymalizacji”, czyli rozliczaniu ich według kosztorysów obowiązujących w zakładach wybranych przez PZU. Jednocześnie niezależne serwisy nakłaniane są do dołączenia do sieci preferowanej. Dyktat! PZU wyjątkowo zjednoczył środowisko motoryzacyjne. Takie działanie PZU oznacza naruszenie prawa (a dokładnie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) – wynika to z ekspertyzy prawnej Związku Dealerów Samochodów. „W naszej ocenie praktyka PZU jest jawnym aktem nieuczciwej konkurencji oraz próbą zastraszenia serwisów nie będących członkami tzw. sieci preferowanej” – napisał w oficjalnym oświadczeniu Związek Dealerów. Wszyscy widzą w tym próbę narzucenia własnych cen, pogorszenia konkurencyjności i próbę psucia rynku dla własnych korzyści. Stanowisko Związku Dealerów poparła m. in. Polska Izba Motoryzacji,. Więcej o szczegółach tej bulwersującej sprawy można przeczytać tu https://pim.pl/branza-motoryzacyjna-laczy-sily-w-sprawie…/