Odwrócenie trendu?

O prawie 8% ma wzrosnąć liczba aut nowo rejestrowanych w całej UE. Takie prognozy na ten rok podało w najnowszym raporcie Europejskie Stowarzyszenie Producentów Motoryzacyjnych (ACEA). Wg wyliczeń producentów nowe rejestracje we wszystkich krajach UE osiągną w tym roku poziom 10,5 mln sztuk, co oznaczać będzie wzrost o 7,9% w porównaniu z 2021 r. W rosnącym kryzysie globalnej motoryzacji to zawsze jakaś pociecha, pamiętajmy jednak, że nawet, jeżeli te prognozy się spełnią to poziom sprzedaży i tak będzie o prawie 20 % niższy od wyników sprzed początku pandemii, czyli z 2019 r.