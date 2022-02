BorgWarner finalizuje przejęcie AKASOL AG

Cieszymy się z zakończenia naszego przejęcia AKASOL i powitania utalentowanych pracowników AKASOL w Niemczech i Stanach Zjednoczonych w BorgWarner – powiedział Frédéric Lissalde, prezes i dyrektor generalny BorgWarner – AKASOL jest doskonałym dopasowaniem strategicznym, ponieważ BorgWarner stara się nadal rozszerzać swoje portfolio elektryfikacyjne i czerpać korzyści z głębokiej zmiany branży w kierunku elektryfikacji.

AKASOL reprezentuje od ~20 do ~25% sprzedaży nieorganicznej stanowiącej podstawę Project Charging Forward, przyczyniając się do ~600 milionów dolarów przewidywanych przychodów z pojazdów elektrycznych do 2025 r. Project Charging Forward został ogłoszony w marcu 2021 r. i ma na celu zwiększenie przychodów firmy z pojazdów elektrycznych do ~45 % całkowitych przychodów do 2030 roku.

Zakończenie procesu fuzji było ostatnim krokiem do uzyskania pełnej kontroli i własności AKASOL. Po zakończeniu transakcji udziały wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych zostały automatycznie przeniesione na ABBA BidCo AG z mocy prawa. Jednocześnie AKASOL AG została połączona z ABBA BidCo AG, a akcje zwykłe AKASOL przestaną być przedmiotem obrotu na odpowiednich Giełdach Papierów Wartościowych. Sven Schulz, były dyrektor generalny AKASOL, będzie nadal pełnić funkcję konsultingową w BorgWarner przez drugi kwartał tego roku.

