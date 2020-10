Nowy sposób ładowania autobusów elektrycznych Volvo

Jesienią 2021 roku Volvo Buses wprowadzi w swoich miejskich autobusach elektrycznych nowy sposób ładowania. Obok istniejących już, wydajnych rozwiązań – OppCharge i Combo2 / CCS – Volvo będzie oferować ładowanie za pomocą zamontowanego na dachu autobusu pantografu, zwanego PANTO UP.

„Dzięki szerokim i elastycznym możliwościom ładowania autobusów, możemy spełniać różnorodne wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz umożliwiać im szybsze i łatwiejsze przechodzenie na zelektryfikowany transport autobusowy – mówi Ulf Magnusson, Starszy Wiceprezes Jednostki Biznesowej Europa, Volvo Buses.

Rozwiązanie PANTO UP zostało oparte na najnowszej technologii firmy Schunk, która cechuje się kompaktową instalacją i niewielkim dodatkowym ciężarem na dachu autobusu. PANTO UP będzie dostępne od jesieni 2021 roku – jako alternatywa dla stosowanych dotychczas sposobów ładowania w autobusach Volvo 7900 Electric oraz Volvo 7900 Electric Articulated.

Volvo Buses zaprezentowało całą gamę swoich rozwiązań do wysokowydajnego ładowania autobusów 21 października w Göteborgu – mieście, które pod wieloma względami wyznacza trendy w rozwoju zelektryfikowanego transportu publicznego. Prezentacja jest częścią unijnego projektu ASSURED, którego celem jest zachęcanie do przechodzenia w ruchu miejskim na pojazdy zelektryfikowane – dzięki zapewnieniu kompatybilności pomiędzy różnymi producentami pojazdów i ładowarek.

Alternatywy ładowania Volvo Buses

OppCharge – ładowanie przez pantograf zamontowany na stacji ładowania (pantograf opuszczany z ładowarki na autobus podczas ładowania), stosowany na przystankach autobusowych lub w zajezdniach autobusowych.

– ładowanie przez pantograf zamontowany na stacji ładowania (pantograf opuszczany z ładowarki na autobus podczas ładowania), stosowany na przystankach autobusowych lub w zajezdniach autobusowych. Combo2 / CSS – stacja do ładowania za pomocą kabla w zajezdni.

– stacja do ładowania za pomocą kabla w zajezdni. PANTO UP – ładowanie przez pantograf zamocowany na dachu autobusu, na przystankach autobusowych lub zajezdniach autobusowych.

22 października 2020 r.

Volvo Polska

Volvo Polska to część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz systemów napędowych do łodzi motorowych i urządzeń przemysłowych. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.



Polska fabryka Volvo

Wrocławska fabryka jest największą fabryką autobusów Volvo w Europie. Powstają w niej kompletne autobusy miejskie, międzymiastowe i turystyczne, które dostarczane są do operatorów miejskiego transportu publicznego, przewoźników na trasach międzymiastowych i międzynarodowych oraz firm turystycznych na rynkach całej Europy.

W 2010 roku w polskiej fabryce rozpoczęła się seryjna produkcja autobusu hybrydowego. Obecnie Volvo oferuje pełną flotę zelektryfikowanych autobusów. Gama obejmuje hybrydę Volvo 7900 Hybrid, elektryczną hybrydę Volvo 7900 Electric Hybrid oraz w pełni elektryczny autobus Volvo 7900 Electric (dostępny również w wersji przegubowej). W Europie zelektryfikowane autobusy Volvo stanowią część transportu zbiorowego w wielu miastach, między innymi w Szwecji, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, Luksemburgu, Austrii, Holandii i innych. W Polsce zelektryfikowane autobusy Volvo jeżdżą m.in. w Inowrocławiu, Krakowie, Sosnowcu, Białymstoku, Koszalinie, Grudziądzu, Jeleniej Górze, Tarnowskich Górach, Lesznie, Krośnie i Ełku.

