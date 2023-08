Na Śląsku powstaje nowa linia produkcyjna akumulatorów litowo-jonowych

Jak podaje portal Gramwzielone.pl, najnowsza linia produkcyjna ruszyła w Gliwicach, w fabryce jednej z globalnych marek, w ubiegłym miesiącu. W tym samym zakładzie pracują już dwie linie do wytwarzania akumulatorów do narzędzi ręcznych. Te trzy dostarczone przez teamtechnik Polska do gliwickiego zakładu linie produkcyjne są w stanie wytworzyć ponad 3 mln akumulatorów rocznie.

teamtechnik Poland podkreśla, że Polska jest drugim największym producentem baterii do aut elektrycznych na świecie i odgrywa znaczącą rolę w łańcuchu dostaw baterii. Ustępuje jedynie Chinom, a wyprzedza m.in. USA. Firma podaje, że akumulatory litowo-jonowe stanowią już ponad 2,4 proc. całego krajowego eksportu. Wartość sektora baterii wzrosła 38-krotnie w ciągu ostatnich sześciu lat – z około 1 mld zł w 2017 roku do ponad 38 mld zł w 2022.

Według szacunków firmy Interact Analysis zapotrzebowanie na baterie litowo-jonowe wzrośnie z 476 GWh w 2021 roku do ponad 1,6 TWh do 2026. Duży wpływ na rozwój na rynku baterii i urządzeń niezbędnych do ich produkcji ma nieustanny rozwój sektora pojazdów elektrycznych. Jak przewidują analitycy Goldman Sachs, w 2030 roku samochody na prąd mają stanowić już 1/3 światowej sprzedaży, a do 2035 roku ich rynkowy udział wzrośnie do 50 proc.

„Akumulatory litowo-jonowe odznaczają się jak dotychczas największą możliwą technicznie gęstością energii i pojemnością w stosunku do swojej wielkości i masy. W efekcie mogą pracować dłużej bez ładowania i w porównaniu z innymi akumulatorami mniej ważą”podkreśla Łukasz Kula, project manager spółki teamtechnik Polska.

Jak zauważa Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, aby wzmocnić potencjał sektora bateryjnego, należy rozwijać działania w trzech głównych obszarach. Ważne jest m.in. podwyższenie krajowych zdolności w zakresie surowców niezbędnych do produkcji ogniw i komponentów do akumulatorów. Równolegle należy postawić na rozwój wykwalifikowanych kadr oraz zwiększenie innowacyjności w łańcuchu dostaw.

Na jednej z linii zamontowanych na Śląsku będą produkowane akumulatory o napięciu 22 V. Połączenie między akumulatorami a narzędziami zapewni zaprojektowany od nowa interfejs. Te akumulatory o dużej wydajności i wytrzymałości mają zapewnić niezbędną moc wkrętarkom, wiertarkom udarowym, podkaszarkom oraz młotom wyburzeniowym.

Linia technologiczna opracowana przez teamtechnik Polska umożliwia produkcję akumulatorów w różnych wymiarach. Zamontowane w Gliwicach linie mają około 20 m długości.

Obecnie trwają prace nad budową linii o długości 58 metrów. Na życzenie klienta może powstać również linia w kształcie litery L czy U.

Przygotowanie kompletnej linii produkcyjnej i jej wdrożenie zajęło specjalistom z teamtechnik Polska niecały rok. Czas jej cyklu produkcyjnego wynosi 20 sekund. W procesie produkcyjnym po przejściu przez 4 stacje pierwsza sztuka baterii zjedzie z linii po 80 sekundach, a każda kolejna będzie gotowa co 20 sekund.

teamtechnik Poland jest częścią teamtechnik Group, która od zajmuje się rozwiązaniami w zakresie technologii. Wśród uruchomionych przez producenta linii znajdują się: linie produkcyjne ogniw do elektronarzędzi, linia do wytwarzania baterii dla branży e-mobility, stacja do kontroli wizyjnej, stacja do czyszczenia laserowego i dozowania termopasty, a także linia do wytwarzania chłodnic do modułów bateryjnych.

Fot. teamtechnik Poland

Źródło: www.evertiq.pl