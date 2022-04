Na Łotwie powstanie fabryka akumulatorów

Szwedzka firma technologiczna Anodox Energy Systems ogłosiła plany produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych na Łotwie.

Pierwsza fabryka w Rydze ma zostać uruchomiona do grudnia 2022 roku, a niedługo potem ma powstać drugi zakład produkujący rozwiązania w szybko rozwijającej się technologii ogniw LFP. Łącznie inwestycja będzie kosztować 50 mln EUR, firma utworzy przy tym nawet 300 miejsc pracy.

Założona w 2016 roku firma Anodox Energy Systems produkuje i dostarcza akumulatory o dużej pojemności i dużej mocy oraz moduły IoT. Firma koncentruje się obecnie na szybko rozwijającym się rynku pojazdów elektrycznych (EV) i stacjonarnych systemów magazynowania energii (ESS). Z produktów Anodox korzystają takie marki, jak Volvo, NEVS, Jinpeng Auto, Geely, Lotus, Mahindra i Pininfarina.

Anodox informuje, że wybrał Łotwę jako lokalizację swoich fabryk ze względu na lokalizację, ekosystem motoryzacyjny i zachęty rządowe.

W pierwszej fazie projektu Anodox będzie produkować zestawy akumulatorów do samochodów elektrycznych i lekkich ciężarówek. W drugiej – Anodox wyprodukuje ogniwa o wysokiej wydajności, wykorzystując technologię LFP (akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe). Firma podkreśla, że akumulatorów LFP używa od niedawna Tesla Motors, a to ze względu na wysoką trwałość oraz niższe koszty produkcji w stosunku do wielu akumulatorów do pojazdów elektrycznych dostępnych obecnie na rynku.

Łotwa dla Anodox to dopiero początek do rozwoju produkcji w całej Europie. Zgodnie z planem, Anodox Energy Systems rozważa również Niemcy, Grecję i Luksemburg jako potencjalne lokalizacje inwestycyjne – czytamy w komunikacie.

Z kolei przedstawiciele Łotwy podkreślają, że inwestycja szwedzkiej firmy wpisuje się w dążenia Rygi do ustanowienia Łotwy europejskim centrum w globalnym motoryzacyjnym łańcuchu wartości.