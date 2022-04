Pracownicy Faurecii wspierają akcję „Plecaczek dla dzieciaczka”

Firma Faurecia, członek Grupy FORVIA, wspiera organizowaną dla dzieci z Ukrainy akcję „Plecaczek dla dzieciaczka”, a jej pracownicy po raz kolejny udowodnili, że zaangażowanie społeczne w inicjatywy lokalne jest dla nich niezwykle ważne. Celem akcji jest przekazanie najmłodszym plecaczków wypełnionych dziecięcymi akcesoriami, które ułatwią im rozpoczęcie nauki w nowych placówkach w Polsce.

Razem z Ukrainą

Spośród 2,5 mln. Ukraińców, którzy aktualnie przebywają w Polsce największą grupę stanowią kobiety z dziećmi, które w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zmuszone były opuścić swoje domy. Od początku jej trwania Polacy pokazali, że mają wielkie serca, otwarte na potrzeby innych otaczając ogromnym wsparciem uchodźców i angażując się w liczne akcje pomocowe. Jedną z nich jest właśnie „Plecaczek dla dzieciaczka”, czyli kompletowanie plecaków z wyprawką dla młodszych i starszych dzieci, które pozwoli im lepiej przygotować się na pierwsze dni w nowych placówkach, a zapotrzebowanie jest ogromne.

To bardzo potrzebna inicjatywa, która zapewni najbardziej wystraszonej i bezbronnej grupie namiastkę normalności w tym trudnym momencie. Drobny prezent w postaci wyposażonego plecaka pozwoli chociaż na chwilę wywołać uśmiech na twarzach dzieci. – podkreśla Ewa Kwiecińska, Country Communication Manager.

Każda pomoc na wagę złota

W ramach prowadzonej akcji Faurecia przekaże łącznie 1000 zestawów plecaków razem z wyprawką dla dzieci. Ponad 200 z nich już trafiło m.in. do Oławy do oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Kolejne 80 plecaków zostało przekazanych do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Złotoryi, do którego firma zakupiła także laptopy do nauki.

W ramach kolejnych działań Faurecia planuje dostarczyć blisko 150 plecaków do Urzędu Miasta w Wałbrzychu, który koordynuje szeroko zakrojone działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie swojego miasta.

Pracownicy Faurecii są niezwykle zaangażowani. To bardzo budujące, że wspierają firmę w podejmowanych działaniach lokalnych i chętnie ofiarują pomoc potrzebującym. Cieszy nas również to, że pomoc jest tak powszechna. – dodaje Ewa Kwiecińska.

Link do inicjatywy: https://www.facebook.com/plecaczekdladzieciaczka/

***KONIEC***

Grupa FORVIA

FORVIA łączy technologie i silne strony przemysłowe Faurecii i HELLI. Z ponad 300 zakładami przemysłowymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA dąży do tego, aby stać się twórcą zmian, zaangażowanym we wprowadzanie transformacji mobilności.