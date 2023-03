Mróz nie straszny elektrycznym ciężarówkom? Mercedes-Benz przeprowadził testy w Finlandii.

Nie od dziś wiadomo, że jednym z głównych problemów elektryków jest spadek zasięgu przy niskich temperaturach. Ponadto, na spadek zasięgu wpływa także konieczność ogrzewania kabiny kierowcy. Przed Mercedesem stały także wyzwania związane z systemami asystującymi kierowcy i ich dostosowaniem do zimowych warunków. Jak poradziły sobie elektryczne ciężarówki?

Śnieg, mróz i lód niestraszne ciężarówkom Daimler Truck

Tegoroczne zimowe testy Mercedes-Benz Trucks w fińskim Rovaniemi po raz kolejny okazały się ważną próbą wytrzymałościową. Uczestniczyły w nich pojazdy z różnych typoszeregów – w tym prototypy akumulatorowo-elektrycznego eActrosa LongHaul, który ma wejść do produkcji seryjnej w 2024 roku, oraz akumulatorowo-elektrycznego eActrosa 300 w wariancie ciągnika siodłowego, a także Actrosa L z konwencjonalnym napędem wysokoprężnym. Aby wyciągnąć wnioski służące dalszej optymalizacji, zespół badawczo-rozwojowy testował poszczególne modele w ekstremalnych warunkach klimatycznych, np. na zaśnieżonych i oblodzonych drogach, przy ostrym wietrze i w temperaturze do minus 25 stopni.

– Testowanie naszej gamy produktów w ekstremalnych warunkach zimowych stanowi istotny element prac nad rozwojem pojazdów, także w odniesieniu do napędów alternatywnych. W warunkach ostrej konkurencji przedsiębiorstwa transportowe muszą bowiem móc polegać na naszych elektrycznych samochodach ciężarowych o każdej porze roku, tak jak są przyzwyczajone do tego w przypadku pojazdów z napędem konwencjonalnym. Właśnie dlatego nasi inżynierowie testowi przez sześć tygodni w Finlandii poddawali te pojazdy intensywnym, wnikliwym próbom. – opowiada Dr Christof Weber, Head of Global Testing Mercedes-Benz Trucks.

Systemy wspomagania kierowcy w warunkach zimowych

Już podczas przejazdu do Finlandii konstruktorzy Mercedes-Benz Trucks analizowali działanie wszystkich funkcji i systemów pojazdów w praktycznym zastosowaniu. Na przykład wspomagania zmiany pasa ruchu w ramach aktywnego asystenta martwego pola czy funkcji aktywnego prowadzenia pojazdu po pasie ruchu systemu Active Drive Assist w Actrosie L. Konieczność przekroczenia kilku granic państwowych umożliwiła również sprawdzenie wpływu zróżnicowania oznakowania pasów ruchu w poszczególnych krajach, znaków drogowych lub danych z map cyfrowych na działanie systemów asystujących zainstalowanych w ciężarówkach. Całodzienne testowanie ciężarówek pozwoliło także na ocenę takich aspektów, jak komfort fotela kierowcy.

Elektryki a mróz. Jak ciągniki siodłowe Mercedesa znoszą niskie temperatury?

Na kole podbiegunowym eksperci zwrócili szczególną uwagę na charakterystykę działania w niekorzystnych warunkach pogodowych akumulatorów i elektrycznego układu napędowego eActrosa LongHaul oraz ciągnika siodłowego eActros 300. W tym celu sprawdzano między innymi charakterystykę rozruchu oraz ochronę komponentów napędu, oprogramowania i złącz przed mrozem. Intensywnie testowano układy zarządzania temperaturą i energią. Oba te elementy zapewniają energooszczędne utrzymanie odpowiedniej temperatury zarówno w układzie napędowym, jak i w kabinie kierowcy, nawet w niskich temperaturach. Okazało się na przykład, że dzięki mniejszemu obiegowi grzewczemu o dużej mocy eActros LongHaul szybciej ogrzewa kabinę kierowcy niż samochód ciężarowy z silnikiem wysokoprężnym. Ponieważ jednak potrzebna do tego energia pobierana jest z zamontowanych w pojeździe akumulatorów, co powoduje zmniejszenie zasięgu, wskazane jest korzystanie z tzw. prekondycjonowania, czyli energooszczędnej klimatyzacji wstępnej elektrycznej ciężarówki, uruchamianej przy stacji ładowania. Po takim prekondycjonowaniu nawet w ekstremalnie niskich temperaturach utrata zasięgu eActrosa LongHaul jest mniejsza. Testy zimowe obejmowały również liczne testy właściwości jezdnych i charakterystyki hamowania na nawierzchniach o zróżnicowanej przyczepności oraz na przykład wpływu błota pośniegowego na sprawność czujników systemów asystujących kierowcy. Sprawdzano też, jak system Trailer Stability Assistant może zmniejszać ryzyko poślizgu zestawów siodłowych podczas pokonywania zakrętów lub wymijania przeszkód na zaśnieżonych drogach oraz jak MirrorCam radzi sobie z różnymi kontrastami na lodzie i śniegu.

Wkrótce rozpoczęcie produkcji seryjnej Mercedesa eActrosa 300

Zaprezentowany po raz pierwszy na targach IAA Transportation 2022 w Hanowerze wariant modelowy eActrosa 300 – ciągnik siodłowy – przy uwzględnieniu maksymalnej dopuszczalnej długości całkowitej zestawu, może ciągnąć wszystkie naczepy stosowane powszechnie w Europie. Ta elektryczna ciężarówka bazuje na tych samych rozwiązaniach technicznych, co eActros 300/400. Trzy pakiety akumulatorowe, każdy o zainstalowanej pojemności 112 kWh1 , umożliwiają zasięgi nawet do 220 km2 bez dodatkowego ładowania akumulatorów. Rozpoczęcie produkcji seryjnej przewidziano na drugą połowę 2023 r. W roku 2024 gotowość do produkcji seryjnej ma osiągnąć eActros LongHaul, przeznaczony do transportu dalekobieżnego. Mercedes-Benz Trucks zaprezentował prototyp koncepcyjny tej elektrycznej ciężarówki w ubiegłym roku na targach IAA Transportation w Hanowerze. eActros LongHaul w wersji seryjnej będzie uzyskiwał zasięg około 500 km bez dodatkowego ładowania akumulatora oraz umożliwi ładowanie akumulatorów z wysoką mocą. Na targach IAA pojazd ten został wyróżniony przez jury konkursu „International Truck of the Year” tytułem „2023 Truck Innovation Award”. W eActrosie LongHaul zastosowano akumulatory z ogniwami litowożelazowo-fosforanowymi (LFP), odznaczające się przede wszystkim długą żywotnością oraz większą energią użyteczną.

