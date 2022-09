Misja gospodarcza do Iranu, Teheran 8 – 12 października 2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza organizuje misję przedstawicieli polskiego biznesu do Iranu w dniach 8 – 12 października 2022 r. Będzie to kolejna z szeregu misji gospodarczych planowanych we współpracy z Ambasadą RP w Teheranie oraz Iran Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture.

Podczas pobytu delegatów w Teheranie planowane są spotkania plenarne oraz sesje spotkań bilateralnych firm polskich i irańskich. Przewidywane są także wizyty w przedsiębiorstwach oraz instytucjach branżowych, a także spotkanie informacyjne z pracownikami Placówki w Teheranie. Do udziału w jesiennej misji zachęcamy firmy zainteresowane nawiązaniem lub pogłębieniem kontaktów biznesowych na rynku irańskim.

KIG wraz z irańskimi partnerami, przygotowuje program merytoryczny misji oraz zajmuje się obsługą logistyczną uczestników misji: rezerwacją przelotu Warszawa – Teheran – Warszawa, transportem lokalnym w Iranie, zapewnia opiekę organizacyjną oraz rezerwację hotelu, ubezpieczenie, wsparcie organizacyjne w rozmowach B2B, przygotowuje materiały promocyjne przeznaczone na spotkania. Uczestnicy misji pokrywają wymienione koszty obsługi organizacyjno-logistycznej udziału w misji, ale istnieje także możliwość zapewnienia logistyki w indywidualnym zakresie.

Koszt udziału w misji wynosi 880,- EUR netto / delegat. Koszt biletu lotniczego ok. 3.900,- PLN netto/delegat; koszt ten może ulec zmianie w związku ze zmianą ceny i dostępności biletu lotniczego do Teheranu.

Prosimy firmy zainteresowane udziałem w misji o potwierdzenie udziału do 9 września br. za pomocą formularza lub na adres mailowy: mnowakowska@kig.pl oraz asalamonczyk@kig.pl