Rada ds. Kompetencji z wizytą w Volvo

W dniach 24 i 25 lutego we Wrocławiu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Sektorowej ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności). Integralną częścią spotkania była wizyta w Fabryce VOLVO Poland.

Pierwszą część Posiedzenie Rady zaplanowano na godzinę 16:30 w hotelu Active. Wówczas swoje wystąpienia mieli m.in. Przewodniczący Rady – Henryk Michalik oraz Członkowie Prezydium Rady – Roman Kantorski i Paweł Wideł. – Przede wszystkim musimy podchodzić do naszych rozwiązań w sposób systemowy. System najpierw trzeba zbudować a następnie w systemie tym rozpatrzeć wszystkie procesy jakie zachodzą w branży motoryzacyjnej – w różnych zakładach i w różnych obszarach ale również w szkolnictwie. Jeżeli to wszystko zepniemy to wówczas osiągniemy cel – mówi Henryk Michalik, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

Jacek Opala, Członek Zarządu Exact Systems wystąpił w referatem pt. „Rynek pracy branży motoryzacyjnej w Polsce”.Z kolei dobre praktyki współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia edukacji w powiecie wodzisławskim przedstawili Starosta Powiatu Wodzisław Śląski – Leszek Bizoń, Naczelnik Wydziału Oświaty – Katarzyna Zöllner-Solowska oraz Dyrektor Operacyjny Firmy Michael – Henryk Michalik. Dyskusję poprowadziła Katarzyna Zöllner-Solowska.

W panelu dyskusyjnym, pt. „Kierunki rozwoju motoryzacji – nowe wyzwania, nowe kompetencje”,którego moderatorem był Krzysztof Świerk, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, udział wzięli: Profesor Anna Timofiejczuk, Dziekan Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej, Piotr Kubiak, Członek Zarządu ZM Postęp; Jacek Opala, Członek Zarządu Exact Systems; Aleksander Czajka Prezes ACC Consulting oraz Mariusz Deląg Manager z Opel Manufacturing Poland – MasterPlan.

Ostatnim zagadnieniem jakie poruszone zostało pierwszego dnia posiedzenia Rady Sektorowej to “Kompetencje dla sektorów – program wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych rekomendowanych przez Rady Sektorowe”. Zagadnienie przedstawili Anna Żukowska, Kierownik z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP oraz Daniel Nowak, Główny Specjalista w PARP.

Dzień drugi rozpoczęliśmy wizytą w Fabryce VOLVO Poland. Na początek z prezentacją fabryki wystąpili: Petteri Vuori, Wiceprezes Volvo Polska Industry; Tomasz Wcisło, Wiceprezes Volvo Buses Europa oraz Marek Gawroński, Wiceprezes Volvo Polska. Po oficjalnym otwarciu uczestnicy spotkania udali się na zwiedzanie zakładu.

Po zwiedzaniu i po lunchu odbyła się druga część posiedzenia Rady. Omówione zostały takie zagadnienia jak:

Kompetencje pracowników w zakładach Volvo Polska, Centralna Komisja Egzaminacyjna – zadania CKE i OKE, współpraca z przedsiębiorcami – w wykonaniu Horacego Dębowskiego, Wicedyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Aktualne rozwiązania projektu DRIVES – Ryszard Jania, Prezes Pilkington Automotive Poland.

Na koniec przewidziano sesję warsztatową, podczas której przedstawione zostały zgłaszane przez przedsiębiorstwa kwalifikacje (wyniki prac konsultacji środowiskowych). Wówczas wystąpił Łukasz Górecki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Menadżer Klastra SA&AM. O godzinie 17:00 odbyło się podsumowanie spotkania. – To było już czwarte posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Tym razem we Wrocławiu, gdzie integralnym elementem była wizyta i zwiedzanie fabryki autobusów VOLVO. Jak zawsze w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata biznesu oraz instytucji otoczenia edukacji – mówi Bożena Oleksy, Wiceprezes Polskiej Izby Motoryzacji, Animator Sektorowej Rady.

Volvo Polska stanowi część Grupy Volvo – jednego z wiodących światowych producentów samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych oraz morskich i przemysłowych układów napędowych. Grupa Volvo dostarcza również kompletne rozwiązania finansowe.

W Polsce Volvo obecne jest od lat 70. XX wieku, kiedy to firma ugruntowała swoją pozycję w sprzedaży samochodów ciężarowych. Na początku lat 90. Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto tu fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności.

Firma Volvo Polska zatrudnia blisko 4 tysiące pracowników i jest wiodącym pracodawcą w mieście i w regionie, utytułowanym wyróżnieniami dla najlepszego pracodawcy. W 2019 roku po raz dziesiąty otrzymała tytuł Top Employer przyznawany przez Top Employers Institute tym pracodawcom, którzy w procesie certyfikacji wykażą, że spełniają najwyższe, międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Firma Volvo Polska zajęła też w 2019 roku piąte miejsce wśród dziesięciu najbardziej atrakcyjnych pracodawców w badaniu Randstad.

Obecnie Volvo w Polsce to:



• fabryka autobusów Volvo Buses

• organizacje sprzedaży autobusów Volvo Buses, samochodów ciężarowych Volvo Group Trucks Sales oraz

maszyn budowlanych Volvo Maszyny Budowlane Polska

• organizacja wspierająca klientów przy zakupie produktów Grupy Volvo – Volvo Financial Services

• centrum usług wspólnych – Group IT, Accounting & Company Control, HR Services

• technologia, marketing oraz dział zakupów Volvo CE

• organizacje odpowiadające za usługi logistyczne, dostawę części zamiennych do klientów –

funkcjonujące w ramach Group Truck Operations

Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”. Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych.

Rada ds. kompetencji stanowi ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń pomiędzy sferą edukacji formalnej i poza formalnej a przedsiębiorcami. Rada buduje partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, co pozwala na dostarczenie wiarygodnych danych o potrzebach kwalifikacji w sektorze. Zdiagnozowane potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w sektorze, wpłyną na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie: • Polska Izba Motoryzacji (PIM) – Lider • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) – Partner • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) – Partner.