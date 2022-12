Mercedes wybuduje w Polsce fabrykę aut dostawczych

Niemiecki koncern zawarł porozumienie z polskim rządem, dotyczące budowy fabryki samochodów dostawczych z napędem elektrycznym w Jaworze na Dolnym Śląsku. Wartość inwestycji ma wynieść 1,3 mld euro.

Firma Mercedes-Benz Vans poinformowała 12 grudnia br. o trwającej reorganizacji swojej europejskiej sieci produkcyjnej na potrzeby nowej modułowej platformy w pełni elektrycznych samochodów dostawczych. Jednym z elementów tej strategii ma być budowa fabryki elektrycznych aut dostawczych w Jaworze na Dolnym Śląsku. Mercedes planuje zainwestować w nowy zakład 1,3 mld euro w latach 2023-2027 w ramach uzgodnionego planu inwestycyjnego na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. W przyszłości ma tu znaleźć zatrudnienie około 2 500 osób. Silniki do samochodów osobowych Mercedesa produkowane są w Jaworze od 2019 roku, a baterie do aut elektrycznych marki od 2020 roku. – Decyzja o wyborze Jawora to kolejny kamień milowy na drodze do elektromobilności. Ponadto musimy dostosować nie tylko nasze produkty, ale także cały łańcuch wartości – od zakupów przez produkcję i logistykę po sprzedaż – do wymogów przyszłości. Dlatego inwestujemy w całkowicie elektryczną platformę VAN.EA, a tym samym w transformację, mającą nam zapewnić pozycję lidera na rynku aut elektrycznych. Tym samym zabezpieczamy też długoterminowe perspektywy istniejących zakładów Mercedesa w Europie – stwierdził Mathias Geisen, szef Mercedes-Benz Vans.

Projekt budowy fabryki uzyskał wsparcie polskiego rządu oraz agencji państwowych, takich jak: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a także miasta Jawor i gminy Męcinka. We wspólnym oświadczeniu (Memorandum of Understanding) strony zobowiązały się do dalszego rozwoju terenu przyszłej inwestycji. Decyzja o lokalizacji produkcji elektrycznych aut dostawczych i budowa fabryki zależą jednak jeszcze od spełnienia różnych warunków ramowych, w tym przyznania pomocy publicznej.

Jak niemiecka firma podkreśla w opublikowanym dziś komunikacie, dzięki nowej konstrukcji VAN. EA (Van Electric Architecture) Mercedes-Benz Vans przyspiesza transformację w dostawcę w pełni elektrycznych samochodów. VAN.EA stanowi podstawę dla wszystkich elektrycznych aut dostawczych w segmencie średnim i dużym, które będą wprowadzane na rynek od 2025 r.

Polska w ostatnich latach pozyskała kilka dużych inwestycji w produkcję samochodów, wśród których dominowały właśnie projekty związane z samochodami dostawczymi. W październiku 2016 roku Volkswagen uruchomił fabrykę samochodów dostawczych we Wrześni. Wartość inwestycji wyniosła 800 mln euro. Produkowane są tu modle Volkswagen Crafter oraz MAN TGE oraz e-TGE. Wybór Polski na lokalizację nowej fabryki to w dużej mierze efekt dotychczasowych doświadczeń Volkswagena z działalności fabryki w podpoznańskim Antoninku, produkującej modele: Caddy i Transporter. W tym ostatnim zakładzie niemiecki koncern też nie zapomina o nowych inwestycjach. W październiku 2020 roku z taśm produkcyjnych fabryki Volkswagen Poznań zjechały pierwsze egzemplarze piątej generacji Volkswagena Caddy. Obecnie na bazie tego modelu powstaje tu także Ford Tourneo Connect.

Od drugiej połowy ubiegłego roku trwa z kolei rozruch techniczny produkcji dużych samochodów dostawczych w fabryce Stellantis Gliwice. Zakład wytwarza modele marek Peugeot, Citroen, Opel i Vauxhall. W tym roku zapowiedziano ponadto uruchomienie produkcji samochodów użytkowych dla japońskiej Toyoty. W gliwickim zakładzie umieszczona zostanie ponadto produkcja kamperów na potrzeby marek koncernu Stellantis.

