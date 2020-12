Marka Volkswagen Samochody Dostawcze pomaga Szlachetnej Paczce

Przedświąteczna akcja marki Volkswagen Samochody Dostawcze i jednej z największych w Polsce organizacji dobroczynnych – Szlachetnej Paczki

Volkswagen Caddy 5 i Volkswagen e-Crafter pomogły dostarczyć paczki najbardziej potrzebującym rodzinom W tym roku, w najgorętszym, przedświątecznym okresie, prezenty do najbardziej potrzebujących rodzin dostarczały dwa dostawcze Volkswageny: Caddy 5 i e-Crafter. W ten sposób marka Volkswagen Samochody Dostawcze włączyła się w wielką akcję czynienia dobra. Przez cały weekend 12 i 13 grudnia, dwa dostawcze Volkswageny: Caddy 5 i e-Crafter, udostępnione przez markę Volkswagen Samochody Dostawcze, wspomagały działania Szlachetnej Paczki, dostarczając świąteczne paczki najuboższym i najbardziej potrzebującym rodzinom. Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Pomysł na działanie Szlachetnej Paczki oparty jest na pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy dostarczają najpotrzebniejsze rzeczy rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi, a darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. W roku 2019 Szlachetna Paczka trafiła do ponad 14 500 rodzin, a łączna wartość pomocy przekazanej w paczkach sięgnęła niemal 46 milionów złotych. Szlachetna Paczka to cały łańcuch ludzi dobrej woli. Wystarczy wspomnieć, że w tym samym 2019 roku, średnia liczebność grupy przygotowującej jedną paczkę to 38 osób! W tym roku, tylko w Poznaniu i tylko w ciągu tych dwóch dni, pomoc dostarczana Volkswagenem Caddy 5 i Volkswagenem e-Crafterem, trafiła do 300 rodzin.



„12 i 13 grudnia włączyliśmy się do wielkiej akcji pomocy organizowanej przez Szlachetną Paczkę” – mówi Mikołaj Matuszewski, kierownik komunikacji marketingowej i PR Volkswagen Samochody Dostawcze. „Volkswagen Caddy 5 i Volkswagen e-Crafter dostarczyły przygotowane paczki do 300 rodzin w Poznaniu, które najbardziej takiej pomocy potrzebują. W weekendową akcję w stolicy Wielkopolski w sumie zaangażowanych było 166 wolontariuszy. To był dla nas ogromny zaszczyt i przyjemność móc pracować z tak wspaniałą grupą ludzi.”



W obecnej sytuacji pandemii, w której wiele osób, zwłaszcza starszych, nie wychodzi z domu, pomoc jest wyczekiwana jeszcze bardziej. Ważne jest również to, by wszystkie paczki dostarczyć bezpiecznie, przy zachowaniu najwyższych rygorów pandemicznych ograniczeń.



Oba modele oddane do dyspozycji Szlachetnej Paczki – Volkswagen Caddy 5 i Volkswagen e-Crafter, idealnie nadają się do udziału w akcji rozwożenia paczek świątecznych. Najnowszy Volkswagen Caddy piątej generacji, którego produkcja rozpoczęła się w fabryce w Poznaniu zaledwie kilka miesięcy temu, to przestronne auto rodzinne wyposażone w szereg najnowszej generacji systemów cyfrowych, a jednocześnie imponujące ilością miejsca wewnątrz i zwiększonymi możliwościami załadunku. Akcja rozwożenia paczek będzie jego debiutem na polskich ulicach – i to od razu w akcji czynienia dobra. Natomiast w pełni elektryczny e-Crafter to nowoczesny samochód zeroemisyjny, który dzięki swoim atrybutom bezpośrednio wpływa na redukcję hałasu i smogu w miastach. Jego ładowność, napęd i rozwiązania techniczne zostały zaprojektowane w ten sposób, by sprostać wymogom tzw. „dostaw ostatniej mili”. Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa, takie auto może korzystać z bezpłatnych parkingów i buspasów, co przy dużym natężeniu ruchu w centrach miast pozwala na oszczędność czasu i przyspieszenie transportu.