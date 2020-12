Braki mocy produkcyjnych sektora foundry będą też problemem dla motoryzacji

Przychody ze sprzedaży układów scalonych dla branży motoryzacyjnej mają w 2021 roku sięgnąć 21 mld USD – raportuje firma TrendForce.

W miarę stopniowego odradzania się popytu na rynku konsumenckim, światowe dostawy samochodów w 2021 roku wyniosą 83,5 miliona sztuk – prognozują analitycy TrendForce. Ponadto zamówienia komponentów realizowane przez głównych producentów samochodów i dostawców Tier-1 spowodowały wzrost popytu na półprzewodniki w motoryzacji w 4Q2020. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, eksperci szacują, że globalne przychody z rynku układów scalonych dla motoryzacji wyniosą 18,67 mld USD w 2020 roku i 21 mld USD w 2021 roku, co oznaczałoby wzrost o 12,5% r/r.

Analityk TrendForce C.Y. Yao wskazuje, że przemysł motoryzacyjny odczuł w tym roku negatywny wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny handlowej pomiędzy Chinami i USA. Po stronie podaży na początku 2020 roku fabryki na całym świecie zostały zmuszone do zawieszenia działalności z powodu pandemii. Natomiast po stronie popytu środki zapobiegające pandemii, m.in. zachęcające do pozostawania w domach, znacznie obniżyły zainteresowanie kupnem pojazdów. Co więcej, zakłócenia w łańcuchu dostaw zmusiły producentów samochodów na całym świecie do wstrzymywania debiutów nowych modeli.

Jednak pomimo tych przeciwności, główni producenci chipów dla motoryzacji nadal aktywnie realizują prace R&D i rozwijają działalność w tym segmencie, głównie ze względu na stosunkowo długi czas, jaki potrzebny jest na certyfikację nowego układu scalonego przeznaczonego do pojazdów, przy czym producenci aut mają często własne wymagania w tym względzie. Firmy półprzewodnikowe muszą więc z dużym wyprzedzeniem myśleć o uczestnictwie w łańcuchu dostaw nowych modeli aut. Przykładami partnerstw w tym zakresie są kooperacja NXP i TSMC przy procesorach dla motoryzacji w technologii 5 nm czy mikrokontrolery opracowywane wspólnie przez STMicroelectronics i Boscha. Z kolei Infineon wzmocnił swoją pozycję na rynku motoryzacyjnym po przejęciu firmy Cypress.

Główne trendy motoryzacyjne to elektromobilność, ADAS (systemy wspomagania kierowcy), autonomiczna jazda i V2X (vehicle to everything) i właśnie one są kluczowymi czynnikami przyspieszającymi rozwój sektora półprzewodników dla motoryzacji. – Sukces firm na rynku motoryzacyjnym będzie zależał od tempa wdrażania zaawansowanych procesów i kontroli zdolności produkcyjnych półprzewodników mocy. TrendForce wskazuje ponadto, że ponieważ branża półprzewodników jest ograniczona przez niedobór mocy produkcyjnych sektora foundry, który raczej nie zostanie rozwiązany w krótkim okresie, oczekuje się, że rynek półprzewodników dla motoryzacji również będzie się zmagał z tym problemem. Dlatego firmy IDM z własnymi fabrykami płytek zyskają przewagę konkurencyjną – czytamy w komunikacie.