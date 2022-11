OC też będzie droższe? Podwyżki składek – od 1 listopada

Idą droższe składki ubezpieczenia OC! Po tym, jak ceny samochodów wystrzeliły, a ceny paliw osiągnęły rekordy, kierowców czeka kolejna podwyżka. Wskazują na to rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego. O ile wzrośnie cena ubezpieczeń?

Ceny ubezpieczeń pójdą w górę

Wszystko wskazuje na to, że już od 1 listopada 2022 roku ubezpieczenia

wyraźnie podrożeją. Większa liczba wypłacanych odszkodowań, a także

wzrost ich wartości najprawdopodobniej pociągnie za sobą wzrost

składek. Wynika to z prawnego zobowiązania ubezpieczycieli, którzy ze

składek pobieranych od kierowców muszą pokryć wypłacane

odszkodowania i koszty działalności. Ile mogą wynieść podwyżki?



Droższe składki OC już od 1 listopada?

Najnowszy raport Polskiej Izby Ubezpieczeń mówi, że w pierwszej

połowie 2022 roku, Polacy otrzymali prawie 22,5 mld zł z odszkodowań.

To wyraźny wzrost względem analogicznego okresu w roku 2021 –

mówimy o 12,9-procentowym wzroście. 8 mld zł z tej kwoty pochodzi z

polis komunikacyjnych – OC i AC. Większa wartość wypłacanych szkód

musi wiązać się ze zwiększeniem kwoty składek i eksperci nie mają co do

tego wątpliwości. Na razie mało prawdopodobne jest, by podwyżka była

kilkudziesięcioprocentowa, ale z pewnością będzie zauważalna –

uzasadniona ogólnym wzrostem cen na rynku, czyli inflacją.



Droższe ubezpieczenia mogą mieć różne konsekwencje

Gdy paliwo jest drogie, a domowe budżety z uwagi na inflację przestają

się spinać, kierowcy bez wątpienia przyjmą podwyżki cen OC ze

szczególnym niezadowoleniem. Jak ostrzega prezes zarządu Polskiej Izby

Ubezpieczeń, Jan Grzegorz Prądzyński, wyższe ceny OC mogą okazać się

trudne do poniesienia, a to może z kolei oznaczać wzrost liczby

nieubezpieczonych pojazdów na polskich drogach.

Jak czytamy w informacjach podanych przez PIU, towarzystwa

ubezpieczeniowe działające na polskim rynku wypracowali w pierwszej

połowie 2022 roku 2,3 miliarda zł zysku netto. To o 16 procent mniej niż

rok temu.

Źródło: Super Express