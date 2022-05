Kryzys klimatyczny czy gospodarczy?

Niecałe 2 tygodnie zostały do decydującego głosowania mającego przesądzić o końcu motoryzacji, jaką znaliśmy do tej pory. 7 VI Parlament Europejski ma podjąć decyzję ws. norm emisji CO2 dla wszystkich samochodów w UE. Przyjęcie pakietu ustaw znanych pod hasłem „Fit for 55” będzie oznaczało nowy europejski nakaz: elektromobilność. I zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035r. I choć to nie koniec legislacyjnej ścieżki, to dla gospodarek całego regionu może to oznaczać ostry zakręt, którego konsekwencji nikt dziś nie jest w stanie precyzyjnie określić.