Leoni sprzedaje część biznesu

Nabywcą Business Group Automotive Cable Solutions (BG AM) jest firma STARK Corporation.

– Dzięki tej decyzji wzmacniamy bilans, wspieramy trwające rozmowy dotyczące refinansowania i przyspieszamy realizację strategii zakładającej koncentrację na biznesie systemów okablowania – komentuje Aldo Kamper, dyrektor generalny Leoni.

BG AM jest dostawcą samochodowych kabli standardowych, specjalnych i do ładowania, a jego sieć produkcyjna składa się z 10 lokalizacji w 7 krajach, w sumie firma zatrudnia około 3300 pracowników. STARK Corporation to pochodzący z południowo-wschodniej Azji dostawca przewodów i kabli dla wielu sektorów, którego korzenie sięgają 1968 roku.

Sprzedawana działalność wygenerowała sprzedaż w wysokości około 1,3 mld EUR w roku podatkowym 2021 i jest wyceniana na 560 mln EUR. Leoni ocenia, że oczekiwany wpływ gotówki znacznie przekroczy 400 mln EUR i będzie miał pozytywny wpływ na raportowane wolne przepływy pieniężne.

– Portfolio, rynki i technologiczne know-how BG AM idealnie uzupełniają nasze mocne strony. Wraz z naszymi nowymi kolegami jesteśmy optymalnie przygotowani do odgrywania silnej roli w globalnym biznesie okablowania do samochodów i do dalszego rozwoju działalności na całym świecie – komentuje Chanin Yensudchai, prezes STARK Corporation.

Finalizacja sprzedaży wymaga jeszcze spełnienia warunków zamknięcia, w tym uzyskania zgody organów antymonopolowych, czego należy się spodziewać w ciągu sześciu miesięcy.

Źródło: www.evertiq.pl