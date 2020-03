Koronawirus źle wpłynie na sprzedaż samochodów

Firma analityczna IHS Markit, na którą powołuje się serwis, obniżyła swoje prognozy dotyczące popytu na nowe auta praktycznie we wszystkich regionach świata. Zdaniem analityków tej firmy, światowa sprzedaż spadnie w tym roku o ponad 12 procent do 78,8 milionów sztuk. Oznacza to obniżenie przewidywań o 10 milionów sztuk w stosunku do szacunków ze stycznia tego roku. Dla porównania, dwuletni spadek „od szczytu do minimum” podczas globalnej recesji w latach 2008–2009 wyniósł 8 procent. Prognoza zakład ponadto, że globalna sprzedaż w krótkim okresie gwałtownie spadnie, po czym nastąpi powolne ożywienie. IHS Markit, obniżył prognozę dla Europy na rok 2020 (Europa Zachodnia i Środkowa) o 1,9 miliona sztuk, do 15,6 miliona, co stanowi spadek o 14 procent w porównaniu z wcześniejszymi prognozami. Sprzedaż samochodów w Stanach Zjednoczonych ma wynieść 14,4 miliona, co oznacza 15-procentowy spadek i o 2,4 miliona sztuk mniej niż w poprzednich prognozach. Firma LMC Automotive, oczekuje, że światowa sprzedaż lekkich pojazdów w 2020 r. spadnie poniżej 77 milionów sztuk, co stanowi spadek o prawie 14 milionów sztuk (15 procent) poniżej poziomu z 2019 roku. W najgorszym przypadku, sprzedaż aut na całym świecie może spaść do 69 milionów. A jeszcze w styczniu tego roku LMC prognozował, że dostawy utrzymają się na poziomie roku 2019 r. i wyniosą 90,1 mln sztuk. Eksperci banku inwestycyjnego Morgan Stanley uważają, że europejska sprzedaż samochodów w 2020 roku wyniesie około 12,5 miliona sztuk wobec 13,7 miliona zakładanych we wcześniejszych prognozach. Zdaniem analityków tej firmy, światowa sprzedaż spadnie o 8 milionów w pierwszej połowie roku, co stanowi prawie 20-procentowy spadek. Niemiecka agencja ratingowa Scope Ratings, była najbardziej pesymistyczna wśród prognostów. Twierdzi, że sprzedaż w Europie Zachodniej spadnie o około 20 procent w ciągu roku, co stanowi około 3 miliony sztuk. Według obecnych prognoz Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, sprzedaż aut osobowych i dostawczych w 2020 roku w Polsce wyniesie 515 tysięcy egzemplarzy i będzie mniejsza w porównaniu z ubiegłym rokiem o 18 proc. W przypadku samochodów osobowych szacunki wskazują na 460 tys. aut (spadek o 17 proc.), a pojazdów samochodów dostawczych – 55 tys. egzemplarzy (-21 proc.).