Koreański SK Nexilis z gigantyczną dotacją od Polski na budowę wielkiej fabryki

Największa inwestycja zagraniczna w południowo-wschodniej części i jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w naszym kraju, pomimo pewnych perturbacji i opóźnienia, dojdzie jednak ostatecznie do skutku. To doskonała wiadomość dla mieszkańców tej części Polski.

SK Nexilis największy na świecie producent folii miedzianej, budujący w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) zakład produkcyjny, otrzymał od Polski dotację w wysokości 133 mln dolarów na „ułatwienie pogłębienia współpracy w dążeniu europejskiego kraju do czystej energii”.

Przypomnijmy, koreański inwestor obiecał zainwestować w Stalowej Woli ok. 3 mld złotych i stworzyć pół tysiąca nowych miejsc pracy.

Inwestor poinformował na stronie Korea JoongAng Daily, że otrzymał 545 mln zł w ramach programu Unii Europejskiej Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). To program na „tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

– Jest to pierwsza koreańska firma zajmująca się materiałami akumulatorowymi, która otrzymała dotację TCTF i największą pojedynczą wypłatę od polskiego rządu – poinformowała firma SK Nexilis.

– Dotacja wzmocni współpracę SK Nexilis z rządem Polski w zakresie budowy zakładu produkcji folii miedzianej w Stalowej Woli, w południowo-wschodniej Polsce oraz różnych innych projektów czystej energii — powiedział rzecznik SK Nexilis.

Pomoc w ramach programu TCTF

W ramach programu TCTF Unia Europejska przyznaje bezpośrednią pomoc przedsiębiorstwom na wsparcie inwestycji w sektorach strategicznych w celu wspierania przejścia na gospodarkę zerową netto, głównie na baterie, panele słoneczne i urządzenia do wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla, a także kluczowe komponenty zaprojektowane i wykorzystywane głównie jako bezpośredni wkład do produkcji takiego sprzętu.

Przypomnijmy, SK Nexilis rozpoczął w 2022 r. budowę wielkiej fabryki w Stalowej Woli, w województwie podkarpackim. Inwestycja nadal nie jest ukończona. Istniała obawa, że Koreańczycy z niej w pewny momencie mogą z niej zrezygnować. Na szczęście budowa zakładu zostanie ukończona.

Firma, choć jeszcze w budowie, zatrudniła już część pracowników, którzy przechodzą lub przechodzili szkolenia. Część z nich odbywała się także w Korei Południowej.

SK Nexilis ma w nowej fabryce w Polsce produkować folie miedziane

To jeden z podzespołów niezbędnych do produkcji baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w samochodach elektrycznych.

Proces produkcji według założenia ma obejmować m.in. wstępną obróbkę surowca, proces trawienia miedzi, proces powlekania elektrolitycznego, cięcie oraz kontrolę jakości produktu wraz załadunkiem do transportu. Szacowana wielkość produkcji to ok. 137 ton na dobę i 50 tys. ton rocznie.

Folia miedziana jest podstawowym elementem w produkcji anod, które są wykorzystywane w bateriach litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych. Folia miedziana pełni funkcję bieguna ujemnego, do którego jony litu przepływają od bieguna dodatniego, gdy bateria uwalnia energię elektryczną. Do wytworzenia pojazdu elektrycznego potrzeba około 35 do 40 kilogramów folii miedzianej.

Według SNE Research, SK Nexilis ma zdolność produkcyjną około 100 000 ton rocznie. Firma ma zamiar zwiększyć tę liczbę do 250 000 ton do końca 2025 roku. Jej głównymi klientami są LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On, Panasonic i CATL.

Źródło: investmap.pl