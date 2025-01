W 2024 roku marka Volkswagen dostarczyła na całym świecie około 4,8 miliona pojazdów

Pomimo trudnych warunków rynkowych, marka Volkswagen Samochody Osobowe

przekazała w ubiegłym roku klientom na całym świecie około 4,8 miliona pojazdów (-1,4

procent w porównaniu z rokiem poprzednim). Według niemieckiego Federalnego Urzędu

Transportu Samochodowego (KBA), marka pozostała zdecydowanym liderem rynku w

Niemczech z udziałem na poziomie 19,1 procent.

„Rok 2024 był trudnym rokiem na całym świecie ze względu na niekorzystną kondycję gospodarki,

wyzwania polityczne i silną konkurencję – zwłaszcza w Chinach.

Niemniej rozpoczynamy nowy rok z optymizmem. Dzieje się tak, ponieważ mamy atrakcyjne produkty

i zaspokajamy potrzeby klientów dzięki naszej szerokiej i zróżnicowanej gamie modelowej ze wszystkimi typami napędów” – powiedział Martin Sander, członek zarządu marki Volkswagen ds. sprzedaży, marketingu i obsługi posprzedażnej.



Marka z Wolfsburga ma również silną pozycję w segmencie pojazdów elektrycznych. Od

momentu wprowadzenia na rynek rodziny ID. w 2019 roku Volkswagen sprzedał łącznie

ponad 1,35 miliona egzemplarzy na całym świecie, w tym około 500 000 sztuk ID.3. W

ubiegłym roku Volkswagen sprzedał 383 100 aut z napędem elektrycznym.



Wyraźny lider rynku w Niemczech i Europie

W Niemczech Volkswagen ponownie był zdecydowanym liderem rynku. Rok 2024 zakończył

z udziałem w rynku wynoszącym wg KBA 19,1 procent. W pierwszej dziesiątce

najpopularniejszych na rodzimym rynku pojazdów znalazło się aż pięć modeli Volkswagena:

Golf, T-Roc, Tiguan, Passat i Polo. Volkswagen objął prowadzenie na rynku niemieckim w

segmencie aut elektrycznych: udział marki z Wolfsburga w nowych rejestracjach wyniósł

16,3 procent, co stanowi wzrost o 2,8 punktu procentowego w porównaniu do 2023 roku.



Dostawy w regionach na całym świecie i zmiana w porównaniu z 2023 r.

Europa: 1 254 500 pojazdów (spadek o 1,7 procent)

Ameryka Południowa: 479 400 pojazdów (wzrost o 21,1 procent)

Ameryka Północna: 592 300 pojazdów (wzrost o 18,4 procent)

Chiny: 2 198 900 pojazdów (spadek o 8,3 procent)



SUV-y wciąż na fali

W 2024 roku utrzymywał się wysoki popyt na SUV-y, zarówno z konwencjonalnymi układami

napędowymi, jak i na te w pełni elektryczne. Ich udział w całkowitej liczbie dostaw

Volkswagena wyniósł 47 procent (+ 1,4 punktu procentowego w porównaniu do 2023 roku).

Najpopularniejszym SUV-em marki i najlepiej sprzedającym się modelem był ponownie

Tiguan. Tuż za nim uplasował się T-Roc: od momentu rozpoczęcia sprzedaży w 2017 roku na

całym świecie dostarczono ponad 2 miliony egzemplarzy tego kompaktowego crossovera.

Volkswagen w tym roku wprowadzi na rynek kolejną generację T-Roca.

Polo, którego pierwsza generacja pojawiła się na rynku 50 lat temu, również cieszy się

niesłabnącym powodzeniem: Volkswagen dostarczył już ponad 20 milionów egzemplarzy

sześciu generacji tego modelu. Na przykład w Brazylii w ubiegłym roku przekazano klientom

172 510 sztuki Polo, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.



Źródło: Volkswagen