Kartridże do aut mogą być tym, czego ludzie szukali i potrzebowali

Na świecie brane są pod uwagę trzy główne metody osiągnięcia bezemisyjności w transporcie: baterie, wodór i neutralne klimatycznie paliwa syntetyczne. Z tych trzech rozwiązań bateryjne samochody elektryczne są obecnie najbardziej rozpowszechnione; pierwsze komercyjne samochody wodorowe są dostępne od kilku lat, a paliwa syntetyczne są w fazie prac rozwojowych. Mimo różnych faz rozwoju, każda z tych technologii może przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest zatrzymanie emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie każda wymaga budowy odpowiedniej infrastruktury.

Wbrew pozorom dotyczy to także aut na baterie. Choć sieci energetyczne są z nami już bardzo długo, to przy znacznym wzroście wykorzystania prądu w transporcie i zastępowania nim paliw kopalnych wymaga ona gruntownej przebudowy. Dotyczy to wszystkich krajów – również tych najbardziej rozwiniętych. Gdyby dziś choć 1/3 aut spalinowych zastąpić elektrycznymi, znaczna ich liczba nie mogłaby jeździć z powodu braku energii lub problemów z jej dostarczeniem do akumulatorów.

Wyobraź sobie, że wszyscy muszą się naładować

Kto nie widział długiej kolejki na stacji benzynowej i to wcale niespowodowanej wojną czy innymi nietypowymi zdarzeniami, ten mało podróżuje. Wystarczy jechać w góry czy nad morze w okresie, kiedy ruch turystów jest duży. Nierzadko na stacjach paliw przy autostradach trzeba czekać na zatankowanie auta kilkanaście minut. A teraz wystarczy sobie wyobrazić, że te wszystkie samochody są elektryczne, a każdy potrzebuje kilkunastu lub kilkudziesięciu minut na naładowanie. Postawienie kilkudziesięciu ładowarek w jednym miejscu wymaga pociągnięcia do każdej stacji potężnej sieci przesyłowej. To realne problemy, z jakimi będziemy się mierzyć.

Dlatego niektórzy producenci samochodów mocno zastanawiają się nad koncepcją polegającą na ładowaniu baterii, ale nie w samochodach. Dostępne na stacjach kartridże czy pakiety niewielkich baterii mogłyby być wymieniane przez roboty, a ładowałyby się wtedy, kiedy zapotrzebowanie na nie jest mniejsze, kiedy jest niższe obciążenie sieci czy powstają optymalne warunki do produkcji energii odnawialnej.

Rozwiązanie to daje spore możliwości, ponieważ zasięg takiego auta byłby mniej istotny, kiedy pojawiła by się możliwość wymiany baterii w kilka minut. Ponadto takie pakiety można by wykorzystać także do innych celów, np. do zasilania stacjonarnych urządzeń. Jedna ładowarka czy zestaw ładowarek mógłby je ładować w optymalnych warunkach, bez unieruchamiania pojazdu na kilkadziesiąt minut.