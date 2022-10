Polacy chcą wymieniać samochody

Co czwarty Polak planuje sprzedaż samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 41 proc. myśli o zmianie auta na używane – wynika z badania „Więcej niż zmiana” przeprowadzonego na zlecenie Bravoauto przez SW Research.

Duże zainteresowanie sprzedażą samochodów wśród Polaków wynika w głównej mierze z chęci zmiany posiadanego pojazdu. 41 proc. planuje wymienić samochód na inny używany, a 28 proc. myśli o zakupie nowego. Decyzja o sprzedaży samochodu nie jest podyktowana bezpośrednio chęcią wykorzystania sytuacji rynkowej i wzrostu cen samochodów używanych, na co wskazało zaledwie 14 proc. badanych.

Sprzedając samochód, Polacy zwracają jednak uwagę na to, aby uzyskać za niego korzystną cenę. Przy czym działania związane z wycenianiem pojazdu stanowią dla nich wyzwanie. Jak wynika z badania Bravoauto, nowej marki salonów sprzedaży i odkupu aut używanych (należącej do firmy Inchcape Polska), największe obawy Polaków dotyczą wahań cen samochodów na rynku i negocjowania ceny sprzedaży – na te czynniki wskazało 29 proc. ankietowanych. Co trzeci Polak przyznaje, że największą trudność w przygotowaniu samochodu do sprzedaży sprawia mu nieznajomość cen. Sytuacja na rynku sprzedaży samochodów jest zmienna i nie każdy ma możliwość dokładnego jej monitorowania i analizowania.

Nie tylko cena

Cena jest najistotniejsza w procesie sprzedaży, ale nie bez znaczenia pozostaje także przebieg samej sprzedaży: 29 proc. badanych obawia się braku/spadku zainteresowania autem, a 24 proc. przedłużającej się transakcji. Co czwarty badany ma problem ze znalezieniem czasu na umawianie się z zainteresowanymi kupnem i przygotowaniem wszystkich potrzebnych do sprzedaży dokumentów. – Czas i wygoda to czynniki, na które stawiają Polacy. Nic dziwnego, że wśród rozwiązań ułatwiających sprzedaż samochodu dużym zainteresowaniem cieszą się gwarancja szybkiego czasu sprzedaży, na którą wskazało 27 proc. ankietowanych i uproszczone formalności, o których myśli 25 proc. badanych – komentuje Łukasz Mieloch, dyrektor ds. sprzedaży samochodów używanych, Inchcape Polska.

Techniczne trudności

Myśląc o trudnościach towarzyszących przygotowaniu auta do sprzedaży, respondenci wskazują również na kłopot z określeniem stanu technicznego pojazdu (32 proc.). Co piąty badany obawia się takich pytań ze strony kupujących. Z drugiej strony również wśród kupujących nie brakuje obaw o stan techniczny używanego pojazdu. Jak przekonują przedstawiciele marki Bravoauto, rozwiązaniem, które pozwala na wyeliminowanie tego czynnika, są rzetelne badania techniczne w autoryzowanych stacjach obsługi, które wystawiają certyfikaty potwierdzające stan techniczny samochodów.

Cenimy wygodę i bezpieczeństwo

Dla Polaków podczas sprzedaży ważne jest także bezpieczeństwo. Aż 26 proc. badanych obawia się m.in. oszustwa finansowego przy zapłacie. Wygoda, bezpieczeństwo i możliwość uniknięcia czasochłonnych czynności związanych z przygotowaniem pojazdu sprawia, że aż 21 proc. Polaków, którzy mają już doświadczenie w sprzedaży samochodu, zdecyduje się na powierzenie sprzedaży samochodu specjaliście – wynika z badania Bravoauto.

Wymiana samochodu

Niemal połowa Polaków planujących w najbliższym roku sprzedać swój samochód, chce wymienić go na inny używany. Rozwiązaniem okazują się miejsca, w których można, sprzedając swój samochód, znaleźć jednocześnie kolejny. Co czwarty Polak, który ma już doświadczenie w sprzedaży samochodu wskazał, że decydując się na ponowną sprzedaż, będzie zainteresowany szukaniem na rynku rozwiązań umożliwiających wygodną sprzedaż i kupno samochodu w tym samym miejscu i czasie.

Salony Bravoauto działają już w Poznaniu oraz Warszawie, a z początkiem października otwarty został pierwszy, samodzielny obiekt we Wrocławiu.

Inchcape Polska jest częścią Grupy Inchcape, która jest największym niezależnym dystrybutorem w branży motoryzacyjnej na świecie i funkcjonuje w ponad 40 krajach. Projekt Bravoauto ma być uruchamiany na wszystkich rynkach, na których działa Grupa Inchcape.

PJ

Źródło: Samar