IVECO oraz FPT, marki CNH Industrial, ogłaszają wraz z Nikola Motor Company plany rozpoczęcia produkcji Nikola TRE w fabryce w Ulm w Niemczech

Fabryka IVECO w Ulm (Niemcy) stanie się węzłem produkcyjnym elektrycznych pojazdów ciężarowych Nikola TRE zasilanych akumulatorami oraz ogniwami paliwowymi.

Londyn, 6 lutego 2020 r.

IVECO i FPT Industrial, marki CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI) odpowiedzialne odpowiednio za pojazdy użytkowe i napędy, będą w ramach europejskiej spółki joint-venture z Nikola Motor Company produkować samochód ciężarowy Nikola TRE w fabryce IVECO w Ulm w Niemczech.

To strategiczne i wyłączne partnerstwo w zakresie pojazdów ciężarowych rozpoczęło się od objęcia przez CNH Industrial pakietu akcji spółki Nikola serii D o wartości 250 mln USD. Nawiązanie współpracy ogłoszono podczas Dnia Rynków Kapitałowych CNH Industrial we wrześniu 2019 roku, po czym już w grudniu firmy zaprezentowały ciężarowy pojazd elektryczny Nikola TRE z zasilaniem akumulatorowym (BEV), będący pierwszym krokiem w stronę skonstruowania elektrycznego modelu zasilanego ogniwami paliwowymi (FCEV).

Fabryka w Ulm, stanowiąca ośrodek technologiczny produkujący podwozia, jest dogodnie zlokalizowana w centralnej części Badenii-Wirtembergii. Zakład dysponujący wykwalifikowaną kadrą i laboratoriami badawczymi przygotowuje się do roli czołowego węzła produkcyjnego pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi. Władze regionu przeznaczyły znaczące środki na finansowanie prowadzonych na jego terenie projektów badawczo-rozwojowych, a rozwinięty przemysł motoryzacyjny i współpraca ze strategicznymi partnerami z okolicy pozwoli zakładowi w Ulm korzystać z bliskości kluczowych dostawców.

Ponadto niemiecki rząd federalny niedawno ogłosił roboczą wersję Narodowej Strategii Wodorowej, której celem jest rozwijanie pionierskiej roli firm w pracach nad technologiami wodorowymi. W ramach tej strategii władze zadeklarowały przekazanie dwóch miliardów euro na finansowanie programu innowacji w obszarze technologii wodorowych, w tym na rozwój koniecznej infrastruktury dystrybucyjnej.

„Nasza europejska spółka joint-venture z firmą NIKOLA oraz dzisiejszy komunikat stanowią dowód na to, że bezemisyjny dalekobieżny transport staje się rzeczywistością, przynosząc wymierne korzyści europejskim międzynarodowym operatorom transportowym oraz mieszkańcom kontynentu” — powiedział Hubertus Mühlhäuser, dyrektor generalny CNH Industrial. „Decyzja o ulokowaniu produkcji Nikoli TRE w Ulm — w centrum doskonałości inżynieryjnej w obszarze dużych pojazdów ciężarowych — podkreśla strategiczne położenie zakładu w sercu niemieckiego klastra technologii ogniw paliwowych”.

W pierwszym etapie projektu joint-venture zainwestuje 40 milionów euro w modernizację fabryki, w której prowadzony będzie końcowy montaż pojazdów. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na pierwszy kwartał 2021 roku, a pierwsze egzemplarze Nikoli TRE zostaną dostarczone klientom jeszcze w tym samym roku.

„Nikola TRE okazuje się najbardziej zaawansowanym ciągnikiem siodłowym na świecie i będzie nadal wyznaczać standard dla pojazdów bezemisyjnych, teraz i w przyszłości” — powiedział Trevor Milton, dyrektor generalny Nikola Motor Company. „Decyzja o produkcji modelu TRE na dużą skalę w Ulm jest przykładem na to, jak można tworzyć miejsca pracy, sprzyjać innowacji, zapewniać zbyt nowym dostawcom części do pojazdów bezemisyjnych oraz służyć za wzór dla innych producentów. Świat jest dziś gotowy na bezemisyjny transport towarów, a joint-venture powołane przez firmy IVECO i Nikola będzie pierwszym dostawcą takich rozwiązań. Nie mogę się doczekać, kiedy pierwsze samochody zjadą z linii produkcyjnej”.

Najpierw do produkcji wejdą elektryczne ciągniki siodłowe 4×2 i 6×2 z modułowymi i skalowalnymi zespołami akumulatorowymi o pojemności 720 kWh oraz silnikami elektrycznymi o mocy ciągłej 480 kW.

Dostawy modułów do zakładu w Ulm będą pochodziły z hiszpańskich fabryk IVECO w Valladolid i Madrycie, co zapewni szybkie zwiększenie produkcji by sprostać oczekiwanemu zapotrzebowaniu ze strony klientów. Wersje elektryczne zasilane ogniwami paliwowymi, budowane na tej samej platformie, będą testowane w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu H2Haul w 2021 roku, a ich premiera rynkowa jest przewidziana na 2023 rok.

Obecnie opracowywany model Nikola TRE jest oparty na nowej platformie IVECO S‑WAY i wykorzystuje technologię oraz systemy sterowania i systemy multimedialne pochodzące z samochodów ciężarowych Nikola. Pierwsze testy powinny rozpocząć się w połowie 2020 roku, a prototyp zostanie pokazany na wrześniowych targach pojazdów użytkowych IAA 2020 w Hanowerze.

„Dzięki pomocy zakładów w Madrydzie i Valladolid w Hiszpanii, które osiągnęły poziom złoty w programie World Class Manufacturing i w których produkowane są samochody IVECO S‑Way, jesteśmy w stanie przyspieszyć końcowy montaż i integrację zespołu napędowego oraz zapewnić wysoki poziom personalizacji Nikoli TRE tak, aby wprowadzić ten model na rynek zgodnie z planem w 2021 roku” — powiedział Gerrit Marx, prezes ds. pojazdów użytkowych i specjalnych w CNH Industrial.

Spółka joint-venture jest częścią szerszego partnerstwa z Nikola Corporation, mającego na celu przyspieszenie transformacji branży w kierunku produkcji bezemisyjnych pojazdów klasy 8/dużych samochodów ciężarowych w Ameryce Północnej i Europie poprzez przejście na technologię ogniw paliwowych. Głównym celem współpracy jest wykorzystanie wiedzy każdego z partnerów w celu skutecznego wdrożenia bezemisyjnych dużych pojazdów ciężarowych i wprowadzenia do branży zupełnie nowego modelu biznesowego.

