IVECO, oficjalny partner Alfa Romeo Racing ORLEN, dostarcza pojazdy ciężarowe IVECO S‑WAY na potrzeby logistyczne zespołu

Turyn, 23 kwietnia 2021 r.

IVECO, oficjalny partner Alfa Romeo Racing ORLEN od 2019 r., dostarcza zespołowi pięć samochodów ciężarowych IVECO S‑WAY. Nowe pojazdy częściowo odnowią flotę logistyczną zespołu, która obecnie składa się z 7 ciężarówek IVECO Stralis oraz furgonu Daily.

Nowe samochody ciężarowe IVECO S‑WAY dołączą do floty Alfa Romeo Racing ORLEN, aby zapewnić bezpieczny i wydajny transport sprzętu zespołu na wszystkie wyścigi Grand Prix Europy Formuły 1 w najbliższym sezonie. Sprawdzona jakość pojazdów IVECO oraz ich niezawodność w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach, a także wyjątkowo niskie zużycie paliwa i całkowite koszty posiadania były głównymi czynnikami, którymi zespół Alfa Romeo Racing ORLEN kierował się przy wyborze dostawcy samochodów ciężarowych.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „Jesteśmy dumni z naszego partnerstwa z Alfa Romeo Racing ORLEN oraz z tego, że zespół ponownie zaufał naszym pojazdom, składając zamówienie na nowe samochody ciężarowe IVECO S‑WAY. Podzielamy te same wartości, ambicje i pasje. Dzięki silnemu duchowi zespołowemu dążymy do doskonałości i stale podnosimy sobie poprzeczkę. Pasjonujemy się światem sportu i kierujemy się tym samym celem, którym jest zwycięstwo. IVECO od dawna angażuje się w sport samochodowy jako dostawca pojazdów przewożących samochody Alfa Romeo Racing ORLEN na tory Grand Prix Formuły 1. Z niecierpliwością czekamy na otwarcie sezonu i życzymy sukcesów zespołowi Alfa Romeo Racing ORLEN”.

