Kolejny stopień ewolucji: nowy Volkswagen Polo będzie mógł jeździć częściowo automatycznie

Sprzedawany na niezliczonych rynkach świata Volkswagen Polo jest produkowany w Pampelunie w Hiszpanii oraz w Uitenhage w Republice Południowej Afryki. Powstało już ponad 18 milionów egzemplarzy tego modelu, co sprawia, że należy on do najpopularniejszych samochodów miejskich na świecie. Teraz na rynku pojawia się Polo w nowej wersji z głębokimi zmianami stylistycznymi, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi oraz bogatszym wyposażeniem.



Nowe Polo można natychmiast rozpoznać dzięki zmianom w przedniej i tylnej części nadwozia. Dotyczą one przede wszystkim zderzaków, pokrywy bagażnika oraz oferowanych seryjnie reflektorów i tylnych lamp w technologii LED. Te ostatnie sprawiają, że zarówno w dzień, jak i w nocy nowy model wyróżnia się formą emitowanego światła. Po raz pierwszy Polo może być wyposażony w matrycowe diodowe reflektory IQ.Light (opcjonalnie lub zależnie od wersji wyposażenia) oraz w pas diod na osłonie chłodnicy. Dzięki nowym rozwiązaniom w dziedzinie oświetlenia nowy Polo nawiązuje stylistycznie do modeli z rodziny ID. oraz do nowego Golfa i Arteona – były one pierwszymi Volkswagenami, w których zastosowano pas diod w osłonie chłodnicy.



We wnętrzu nowego modelu znajduje się seryjnie Digital Cockpit (czyli zestaw cyfrowych wskaźników), również seryjna wielofunkcyjna kierownica w nowym kształcie, systemy multimedialne najnowszej generacji łącznie z Online Control Unit (eSIM), a także App-Connect wireless (każde z tych urządzeń odpowiednio do wersji wyposażenia). Jeśli samochód ma opcjonalną automatyczną klimatyzację Climatronic można go doposażyć (po raz pierwszy) w system jej obsługi przy pomocy dotykowych pól w formie podobnej do stosowanej w większych modelach Volkswagena – Tiguanie, Passacie i Arteonie.



Po raz pierwszy Polo może się poruszać częściowo automatycznie



Pod względem technicznym kompaktowe Polo również zdradza bliskie podobieństwo z modelami Volkswagena należącymi do wyższych klas. Nowością wśród samochodów segmentu Polo jest na przykład możliwość wyposażenia auta w system IQ.Drive Travel Assist. Łączy on w sobie funkcje m.in. nowego, działającego z wyprzedzeniem aktywnego tempomatu ACC (automatyczna regulacja prędkości i odległości od poprzedzającego pojazdu) i systemu Lane Assist, który utrzymuje samochód na wybranym pasie ruchu. Połączenie tych urządzeń w jeden system umożliwia nowemu Polo częściowo automatyczną jazdę z prędkością do 210 km/h. W takiej wersji samochód jest wyposażany seryjnie w wielofunkcyjną kierownicę z dotykowymi polami, które rejestrują czy kierowca podczas jazdy z aktywnym systemem IQ.Drive Travel Assist trzyma na niej ręce. W Unii Europejskiej jest to obowiązkowe w wypadku drugiego poziomu autonomicznej jazdy. Każdy Volkswagen Polo jest wyposażany standardowo w takie systemy asystujące, jak Front Assist z funkcją hamowania awaryjnego, który monitoruje przestrzeń przed autem, a teraz także w system Lane Assist. Niewiele modeli klasy Polo może się pochwalić równie innowacyjnymi urządzeniami, jak nowy Volkswagen.



Nowe wersje z bogatszym wyposażeniem seryjnym



Polo jest teraz dostępne w nowych wersjach wyposażeniowych o zmienionej konfiguracji. Dotychczas model ten oferowano w odmianach Trendline (podstawowa), Comfortline (średni poziom) i Highline (najbogatsza wersja). W wypadku nowego modelu wyposażenie skonfigurowano w nowy, przejrzysty sposób, oferując seryjnie to wszystko, co klienci zamawiali dotychczas najchętniej. Podstawowa wersja nosi teraz nazwę Polo, ponad nią znajdują się Life, Style oraz R-Line (dostępna już wkrótce). Odmiany te pojawią się na rynku jeszcze tej wiosny. Volkswagena Polo będzie można zamówić również w wersji GTI, jego premiera nastąpi jeszcze w 2021 roku.



Jak wspomniano wyżej, w wersji wyposażenia o nazwie Polo znajdują się teraz dodatkowo reflektory LED, tylne lampy LED, nowa wielofunkcyjna kierownica oraz system Lane Assist. Nowością jest również centralna poduszka powietrzna znajdująca się w bocznej części oparcia fotela kierowcy. Otwiera się ona w kierunku wnętrza kabiny, by w razie wypadku zapobiec wzajemnemu uderzeniu o siebie i zranieniu kierowcy i pasażera. Inną nowością z dziedziny bezpieczeństwa jest napinacz pasa, naciągający go dodatkowo wokół bioder. W skład standardowego wyposażenia Polo wchodzi teraz również Digital Cockpit (zestaw cyfrowych wskaźników z 8-calowym ekranem). Seryjne są ponadto klimatyzacja, system audio Composition z ekranem o przekątnej 6,5 cala, łącze Bluetooth do telefonu, a także elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach, klamki i obudowy lusterek w kolorze nadwozia, jak również tablica rozdzielcza z miękkiego w dotyku tworzywa. Fotele pokryto tapicerką Polo z nowym wzorem, zastosowano też ciemny panel dekoracyjny. Trudno więc nazwać tę wersję po prostu podstawową.



Nad wersją wyposażenia Polo plasuje się odmiana Life. W jej skład wchodzą dodatkowo 15-calowe obręcze kół (zamiast 14-calowych), App-Connect, centralny podłokietnik z tyłu z dodatkowym wejściem USB-C, a także pokryte skórą kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów. Fotele w Polo Life pokryto wysokogatunkową tapicerką Life, pasujący do niej dekoracyjny panel nosi nazwę Lava stone black.

Podobnie jak Life, również dwie nowe najwyższe wersje wyposażenia – Style i R-Line – noszą nazwy wprowadzone po raz pierwszy w nowym Golfie. Style i R-Line mają różny charakter, jednak ze względu na bogactwo wyposażenia obydwie należy zaliczyć równorzędnie do najwyższych wersji. Style kładzie nacisk na elegancję, R-Line z kolei ma akcenty sportowe.



Do rozszerzonego wyposażenia Polo należą m.in. nowo opracowane i oferowane po raz pierwszy w modelu tej klasy, diodowe matrycowe reflektory IQ.Light. Po raz pierwszy zastosowano je w SUV-ie klasy wyższej – VW Touaregu. Te interaktywne reflektory są przykładem upowszechniania przez Volkswagena rozwiązań najwyższej klasy w samochodach z różnych segmentów, co służy zwiększeniu bezpieczeństwa i poprawie komfortu. Innym elementem nowego Polo, który widać z zewnątrz jest charakterystyczna dla tego auta przednia część nadwozia z reflektorami przeciwmgłowymi w technologii LED i 15-calowymi obręczami kół typu Ronda wykonanymi z lekkich stopów. We wnętrzu natomiast znajdują się dodatkowe elementy, jak opcjonalny 10,25-calowy ekran Digital Cockpit Pro (m.in. z wizerunkiem osoby telefonującej, przeglądem okładek płyt, mapami nawigacji oraz z funkcją slide show), stylowe oświetlenie kabiny oraz system multimedialny Ready2Discover z ekranem o przekątnej 8 cali i z App-Connect Wireless. Ready2Discover umożliwia ustawienie nawigacji jako funkcji „na żądanie”. Stylowy charakter nadaje wnętrzu m.in. tapicerka Style oraz lakierowany na wysoki połysk dekoracyjny panel Deep Iron. Jako opcję można zamówić ekskluzywną tapicerkę ArtVelours.



Sportowy styl Polo w wersji R-Line widać już na pierwszy rzut oka. Jego zderzaki różnią się wyglądem od tych stosowanych we wszystkich innych wersjach tego auta – utrzymano je w charakterystycznej stylistyce modeli spod znaku R. W przednim zderzaku znajdują się czarne błyszczące obramowania i kratki we wlotach powietrza chłodzącego, nadające autu niepowtarzalny wygląd i dynamikę. Również w tej wersji wyposażenia w standardzie znalazły się LED-owe światła przeciwmgłowe. Tył auta różni się od wersji Polo, Life i Style dzięki dyfuzorowi lakierowanemu w kolorze błyszczącej czerni i chromowanym atrapom końcówek układu wydechowego. Seryjnie Polo R-Line ma 16-calowe obręcze kół z lekkich stopów typu Valencia. Tak jak Polo Style, również R-Line zostało wyposażone w system multimedialny Ready2Discover. Fotele w tej wersji pokryto sportową, a przy tym bardzo elegancką tapicerką Karoso z materiału ArtVelours; pod względem kolorystycznym harmonizuje z nią ozdobny panel w kolorze Dark Grey.



Tak jak poprzednik, również nowe Polo jest wyposażane w opcjonalne rozwiązania, dzięki którym każdy będzie mógł dopasować charakter auta do swoich upodobań. Znajdują się wśród nich duży panoramiczny otwierany dach, obręcze kół z lekkich stopów w rozmiarze 17 cali, hak holowniczy z osprzętem, bezkluczykowy system dostępu do auta i uruchamiania silnika Keyless Access, przyciemniane szyby z tyłu oraz Pakiet Sport (do modeli Style i R-Line) zawierający sportowe zawieszenie (nadwozie obniżone o 15 mm) z elektroniczną blokadą mechanizmu różnicowego (XDS) i systemem wyboru profilu jazdy.



Volkswagen oferuje przednionapędowego Polo z pięcioma bardzo oszczędnymi benzynowymi silnikami do wyboru. Jednostki napędowe dostępne w chwili rozpoczęcia sprzedaży rozwijają moc 59 kW (80 KM), 70 kW (95 KM) i 81 kW (110 KM). Silnik o mocy 70 kW może współpracować z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DSG), ten o mocy 81 kW jest z nią łączony seryjnie. Wszystkie silniki dostępne w chwili rozpoczęcia sprzedaży są trzycylindrowe; te o mocy od 70 kW wzwyż są wyposażane w turbosprężarkę.