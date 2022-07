Grupa Volkswagen zwiększyła o 27 procent dostawy aut elektrycznych w pierwszym półroczu 2022

Grupa Volkswagen w pierwszym półroczu br. zwiększyła dostawy w pełni elektrycznych samochodów o 27 procent w porównaniu do tego samego okresu z 2021 roku. Mimo problemów z dostawami podzespołów, przerw w produkcji w Europie oraz obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 w Chinach do odbiorców w pierwszych sześciu miesiącach trafiło 217 100 samochodów elektrycznych – to znacząco więcej niż w tym samym okresie w 2021 roku (170 900 sztuk). Udział aut z napędem elektrycznym w dostawach osiągnął 5,6 procent, podczas gdy rok wcześniej było to 3,4 procent. Największy wzrost zanotowano w Chinach – w tym kraju dostarczono 63 500 samochodów elektrycznych – ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.