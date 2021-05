Grupa Bosch: szukamy lokalizacji w Polsce na przeniesienie produkcji z Chin

Koncern ma duże zaufanie do Polski, będziemy tu dalej inwestować, rozwijać istniejące dziedziny i wprowadzać nowe – powiedział Rafał Rudziński, prezes zarządu spółki Robert Bosch i reprezentant Grupy Bosch w Polsce.

Grupa Bosch podkreśla, że w trudnym roku pandemii wykazała się odpornością na kryzys. Całkowity przychód netto czterech przedsiębiorstw należących do Grupy Bosch w Polsce wyniósł w 2020 roku 9,8 mld zł, o 10 proc. więcej niż w 2019. Rynek krajowy wygenerował 5,5 mld zł przychodu, a eksport 4,3 mld zł, pomimo 30 proc. spadku sprzedaży w branży motoryzacyjnej – poinformował w tym tygodniu Bosch, przedstawiając raport z działalności w naszym kraju w 2020 roku.

Bardzo dobre wyniki Bosch osiągnął natomiast w sektorze dóbr użytkowych związanym z produkcją i sprzedażą sprzętu AGD oraz elektronarzędzi. Wzrosty zanotowała również sprzedaż systemów grzewczych, szczególnie pomp ciepła.

Więcej na temat wyników Grupy Bosch można przeczytać tutaj

Zdaniem Rafała Rudzińskiego wyniki za pierwsze cztery miesiące 2021 roku napawają optymizmem. I to pomimo utrzymujących się trudności w branży motoryzacyjnej związanych z rosnącymi cenami surowców, głównie stali, oraz problemami na rynku półprzewodników niezbędnych do produkcji komponentów elektronicznych.

– Działamy w tylu dziedzinach, że straty w jednych niwelujemy zyskami z innych. Mamy bardzo dobre wyniki na rynku konsumenckim, gorzej w sektorze przemysłowym, gdzie wiele inwestycji zostało przesuniętych w czasie – zaznaczył Rafał Rudziński.

Pomimo pandemii Grupa Bosch nie zwolniła tempa inwestycji w Polsce. Rozbudowa fabryki w Mirkowie k. Wrocławia o nowoczesne linie produkcyjne komponentów układów hamulcowych do samochodów elektrycznych i hybrydowych pochłonęła 280 mln zł. Prowadzone są również inwestycje w sektorze AGD . We Wrocławiu powstało Centrum Logistyczne o powierzchni 30000 m kw. z własną infrastrukturę kolejową. Natomiast w łódzkiej fabryce zmywarek, w niecały rok od uruchomienia, z linii montażowej zjechało milionowe urządzenie.

Bosch intensywnie rozbudowuje stołeczne Centrum Kompetencji IT, które staje się jednym z kluczowych ośrodków rozwoju oprogramowania i konsultingu IT dla Grupy Bosch w skali światowej.

– Jakość oprogramowania z Polski skłoniła centralę, żeby umieścić ten punkt w Warszawie – podkreślił Rafał Rudziński i dodał, że docelowo w Centrum znajdzie zatrudnienie 500 programistów.

Koncern jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska. Grupa Bosch osiągnęła w lutym 2020 roku neutralność klimatyczną, potwierdzoną przez zewnętrzny audyt, w zakresie emisji własnych w 400 lokalizacjach na świecie. Dokonała tego m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, zakup certyfikowanej zielonej energii oraz zmniejszenie jej zużycia.

Do 2030 roku Grupa planuje redukcję emisji dwutlenku węgla o 15 proc. w stosunku do 2018 roku, czyli o 67 milionów ton metrycznych w całym łańcuchu wartości. Natomiast skrócenie łańcucha dostaw łączy się z planami przeniesienia produkcji z Chin do Europy – w tym Polski, gdzie aktualnie trwają poszukiwania odpowiednich lokalizacji.

Grupa Bosch pracuje nad technologiami przyszłości. Na przykład w dwóch centrach badawczo-rozwojowych branży AGD powstają rozwiązania dotyczące internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, digitalizacji produktów. Prawdziwe wyzwania niesie za sobą rynek elektromobilności, w którego rozwój koncern zainwestował globalnie 5 mld EUR.

– Transformacja w kierunku elektromobilności to rewolucyjna zmiana, ale samochód elektryczny to nie jest najbliższa przyszłość, na dzisiaj, jutro. Samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce jest ok. 10 tys., to rynek zależny od infrastruktury, stacji ładowania, których nie ma. Z drugiej strony mitem jest, że motoryzacja tradycyjna najbardziej przyczynia się do zmian klimatycznych, bo odpowiada tylko za 25 proc. emisji CO2 – zaznaczył Rafał Rudziński.

Bosch pracuje również nad rozwiązaniami dotyczącymi napędu wodorowego – stacjonarnymi i mobilnymi ogniwami przetwarzającymi wodór na prąd. Do 2024 roku koncern planuje zainwestować 1 mld EUR w rozwój technologii wodorowych.

W skład grupy kapitałowej Bosch wchodzą cztery spółki: Robert Bosch (elektronarzędzia); BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego (AGD), Bosch Rexroth (przemysłowe linie produkcyjne) i SIA Abrasives Polska (papiery ścierne). Grupa zatrudnia ok. 7,8 tys. osób, posiada 8 zakładów produkcyjnych, cztery ośrodki badawczo-rozwojowe oraz liczne centra logistyczne.

Źródło: www.evertiq.pl