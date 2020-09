Toyota w Wałbrzychu z rządowym grantem

Pomoc przyznano w związku z realizacją w latach 2020–2022 inwestycji polegającej na uruchomieniu produkcji benzynowego silnika TNGA 1.5 oraz elektrycznej przekładni hybrydowej w zakładzie Toyoty w Wałbrzychu. Środki zostaną wypłacone w następujących częściach:

w roku 2021 w kwocie nie wyższej niż 4 943 970,00 zł,

w roku 2022 w kwocie nie wyższej niż 6 520 670,00 zł,

w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 617 399,00 zł.

Ze swojej strony w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Rozwoju, Toyota najpóźniej do końca grudnia 2021 roku co ma utworzyć co najmniej 50 nowych miejsc pracy, w tym 10 dla osób z wyższym wykształceniem i utrzymać te etaty przez przynajmniej 5 lat. Producent zobowiązuje się też do poniesienia kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 504,68 mln PLN do końca 2022 roku oraz do utrzymania inwestycji o podanej wartości początkowej przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jej realizacji.