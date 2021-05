Elektromobilność szuka fachowców

10 tys. zł brutto. Tyle wynosi średnia pensja w branży elektomobilności, ale nawet przy tym poziomie wynagrodzenia znalezienie specjalistów okazuje się wyjątkowo trudne. Według raportu firmy rekrutacyjnej Bergman Engineering zapotrzebowanie na pracowników w elektromobilności wzrosło w ostatnich dwóch latach o ponad 200 %. I to prawdopodobnie jest dopiero początek wzrostów. Bergman Engineering szacuje, że tylko do końca przyszłego 2022 r. w sektorze elektromobilności powstanie w Polsce do 10 tys. nowych miejsc pracy. Pozyskanie specjalistów w tej branży okazuje się dużo trudniejsze, niż np. w IT. Rynek pracy jest całkowicie zdominowany przez pracowników. Fachowców biegłych w testowaniu lub montażu baterii elektrycznych jest u nas niewielu i to oni dyktują warunki. Tymczasem zagraniczne inwestycje w emobilność w Polsce gwałtownie rosną, nasz kraj wyrasta na europejskiego lidera w produkcji baterii samochodowych. Swoje fabryki rozbudowują tu m. in. LG Energy Solutions (Dolny Śląsk), Umicore (Opolszczyzna), wkrótce szwedzki producent baterii Northvolt w okolicach Gdańska ma uruchomić jeden z największych zakładów w Europie, zaś w Jaworze nowe linie produkcyjne akumulatorów planuje otworzyć Daimler.