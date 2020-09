Ford, Bedrock i Bosch testują w Detroit zautomatyzowane parkowanie

Pojazdy badawcze Ford Escape testują pierwsze amerykańskie rozwiązania oparte na infrastrukturze do wysoce zautomatyzowanego parkowania bez kierowcy.

Ford Motor Company, Bedrock i Bosch rozpoczynają projekt z wykorzystaniem podłączonych do sieci pojazdów testowych Ford Escape, które mogą jeździć i parkować w garażu „Bedrock’s Assembly Garage” w Detroit, korzystając z inteligentnej infrastruktury Bosch. Jest to pierwsze w USA rozwiązanie oparte na infrastrukturze do zautomatyzowanego parkowania w usłudze automated valet parking.

Testy są prowadzone w dzielnicy Corktown, przy stacji kolejowej Michigan Central Station, która jest nowym centrum innowacji dla Forda. Testowanie usługi automated valet parking będzie dostępne do końca września.

Połączone z siecią pojazdy testowe Forda działają w sposób wysoce zautomatyzowany dzięki komunikacji vehicle-to-infrastructure (V2I) z inteligentną infrastrukturą parkingową firmy Bosch. Czujniki infrastruktury rozpoznają i lokalizują pojazd w celu sterowania manewrem parkowania, w tym pomagają uniknąć pieszych i innych zagrożeń. Jeśli infrastruktura wykryje coś na drodze pojazdu, może natychmiast go zatrzymać.

Po przybyciu do garażu kierowca zostawia samochód w wyznaczonym miejscu i za pomocą aplikacji w smartfonie uruchamia automatyczny manewr parkowania. Kierowcy korzystają również z aplikacji, aby poprosić o zwrot pojazdu do wyznaczonego miejsca odbioru, przyspieszając cały proces parkowania i unikając kłopotliwego szukania pojazdu po powrocie do garażu – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślają firmy, dzięki zautomatyzowanemu parkowaniu z usługą parkingową, nawet 20 proc. więcej pojazdów może się zmieścić na tej samej powierzchni. Rozwiązanie można wdrożyć na etapie przebudowy budynku, tak jak w Assembly Garage lub zaplanować infrastrukturę do zastosowania przy budowie nowych garaży.

Oprócz zwykłego parkowania, pojazd mógłby również wjeżdżać do miejsc w garażu w celu wykonania określonych usług, takich jak ładowanie akumulatorów lub mycie na myjni samochodowej. W ramach projektu, Ford, Bedrock i Bosch zademonstrują, w jaki sposób pojazd będzie poruszał się najpierw do miejsca serwisowego zanim ostatecznie przejedzie bez kierowcy na miejsce parkingowe, a potem do miejsca wyjazdu.

Źródło: www.evertiq.pl