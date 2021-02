Przyszłość jest elektryczna – trzy bezemisyjne Solarisy dojechały do Bonn

Solaris zakończył dostawy trzech Urbino 18 electric do Bonn. To pierwszy kontrakt producenta zrealizowany dla klienta Stadtwerke Bonn Bus und Bahn (SWB). Zastosowanie nowych autobusów elektrycznych pozwoli zaoszczędzić do 200 ton emisji CO2 i 430 kilogramów emisji NOx rocznie. Od teraz na drogach miasta federalnego pojawią się ciche i energooszczędne elektryczne Solarisy.

Solaris zrealizował pierwszy kontrakt na dostawę trzech autobusów elektrycznych dla klienta z Bonn. Elektryfikacja transportu autobusowego w stolicy jest niezwykle istotna w Bonn. Flota autobusów w nadreńskim mieście zmienia się w sposób zrównoważony i stanowi element kompleksowego planu ochrony klimatu w regionie. Co ważne, dostarczone trzy Urbino 18 electric są napędzane wyłącznie tzw. „zieloną” energią, czyli pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

„Przyszłość jest elektryczna. Trzymamy się planu stopniowego przekształcania floty autobusów w bezemisyjną i inwestujemy w wygodne i ciche autobusy elektryczne, które – dzięki niskiej emisji CO 2 – są lokalnie neutralne dla środowiska”, mówi Anja Wenmakers, dyrektor zarządzająca SWB Bus und Bahn.

Dostarczone autobusy przez okres 12 lat użytkowania gwarantują zasięg 200 km na jednym ładowaniu, bez względu na panujące warunki zewnętrzne. Spełnienie takich wymagań było możliwe dzięki zastosowaniu nowej generacji baterii High Energy. Łączna pojemność baterii zamontowanych w autobusach dla Bonn wynosi ponad 550 kWh. Dzięki temu pojazdy, niezależnie od warunków klimatycznych i drogowych, z włączonym ogrzewaniem lub klimatyzacją oraz z kompletem pasażerów na pokładzie, bez problemu pokonają wymagany przez klienta dystans.

„W przeciwieństwie do innych lokalnych firm transportowych polegamy tylko na autobusach elektrycznych o dużym zasięgu. Dlatego możemy obejść się bez pośrednich obciążeń w sieci tras w Bonn”, dodaje Anja Wenmakers.

Jednostką napędową w Urbino 18 electric jest oś elektryczna z dwoma zintegrowanymi silnikami o mocy 125 kW każdy. Pojazdy są ogrzewane wyłącznie elektrycznie, a komfort klimatyczny w autobusach zapewnia efektywna i ekologiczna klimatyzacja z pompą ciepła. Urządzenie to do uzyskania odpowiedniej temperatury w pojeździe wykorzystuje ciepło pochodzące z zewnątrz.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, w zajezdni we Friesdorf powstała nowa infrastruktura ładowania. Baterie trakcyjne przegubowych elektryków ładowane są tam w nocy, wyłącznie poprzez złącze plug-in. Punkty ładowania powstały w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i dlatego są kompatybilne z każdym typem pojazdu, który ładowany jest prądem stałym. Nocne ładowanie pozwala na elastyczne wykorzystanie autobusów elektrycznych SWB na prawie wszystkich liniach.

Przegubowe elektrobusy mogą pomieścić do 100 pasażerów. Na potrzeby klienta Solaris zaprojektował zupełnie nowy layout siedzeń, z dodatkową ławką dla trzech podróżnych, znajdującą z tyłu pojazdu. To rozwiązanie umożliwiło zwiększenie liczby miejsc siedzących w autobusach do 44, spośród których 12 dostępnych jest bezpośrednio z niskiej podłogi, co ułatwia podróżowanie osobom z ograniczeniami ruchowymi. Dodatkowo, w nowych autobusach pasażerowie mają do dyspozycji aż 21 podwójnych gniazd USB do ładowania urządzeń mobilnych.

Zamawiając autobusy, przewoźnik miał również na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracy kierowców. Dostarczone Solarisy posiadają nowoczesne systemy wsparcia, takie jak MobilEye Shield+. Urządzenie pozwala kierowcy dostrzec więcej dzięki kamerom umieszczonym na zewnątrz pojazdu, które wykrywają pieszych oraz rowerzystów, znajdujących się w martwym polu pojazdu. Jest to szczególnie istotne przy manewrach skrętu, kiedy widoczność może być ograniczona. Ponadto jeden z autobusów zamiast lusterek bocznych posiada kamery dodatkowo poprawiające widoczność.

Inwestycje mające na celu przekształcenie floty autobusów w pojazdy napędzane alternatywnymi źródłami energii mają ogromne znaczenie dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w lokalnym transporcie publicznym. SWB Bus und Bahn planuje w przyszłości całkowicie przekształcić swoją flotę na zasilaną alternatywnymi technologiami napędowymi, tak aby regularne usługi transportowe były w przyszłości całkowicie neutralne dla środowiska.

„Przegubowe autobusy elektryczne Solaris to bezemisyjne i ciche pojazdy. SWB Bus und Bahn inwestuje w innowacyjne rozwiązania z zakresu mobilności. Jesteśmy dumni, że dzięki zaufaniu klienta możemy uczestniczyć w transformacji ruchu drogowego w Bonn”, mówi Christian Goll, dyrektor zarządzający Solaris Deutschland GmbH.

Niemiecki rynek autobusów elektrycznych dynamicznie się rozwija, a bateryjne Urbino jeżdżą po drogach w Niemczech od 2013 roku. Solaris do swoich niemieckich klientów dostarczył już 200 elektrobusów. Producent jest liderem elektromobilności w transporcie publicznym w Europie. W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku odnotował największy udział (blisko 25 proc.) spośród wszystkich producentów w nowo zarejestrowanych autobusach z napędem elektrycznym w Europie Zachodniej.