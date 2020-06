Firma członkowska DSR wraz z firmą Beckhoff przygotowały webinar – Jak uniknąć niespodziewanych awarii maszyny? Condition Monitoring w praktyce

Condition Monitoring to odpowiedź na niespodziewane przestoje w wyniku awarii maszyny.

Podczas Webinaru, pokażemy w praktyce, co można zrobić żeby już nigdy nie dać się zaskoczyć maszynie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które parametry warto mierzyć i czy to możliwe by w łatwy sposób uzbroić park maszynowy w system Predictive Maintenance – nie może Cię zabraknąć.

Przedstawimy prewencyjny i predykcyjny system zarządzania utrzymaniem ruchu EAM 4FACTORY i rozwiązania Beckhoff pozwalające na automatyczną rejestrację zdarzeń dotyczących przewidywanych awarii i ich szybką obsługę zanim się wydarzą.

Webinar poprowadzą: Marek Lebiocki oraz Paweł Kaleta