ML System nawiązał strategiczną współpracę z Pilkington Automotive Poland

ML System podpisał z Pilkington Automotive Poland, producentem szyb samochodowych o globalnej renomie, umowę współpracy dotyczącą wspólnego wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych o nazwie „QDrive”, wykorzystujących technologię kropki kwantowej.

– Zaoferujemy szyby samochodowe, umożliwiające konwersję światła słonecznego na energię elektryczną, poprawiające przy tym izolację termiczną i energetyczną pojazdów. Będzie to możliwe dzięki połączeniu unikalnego know-how ML System w zakresie implementacji technologii kropki kwantowej, z bogatym doświadczeniem Pilkington Automotive Poland w produkcji szyb samochodowych, w tym procesie nadawania im kształtu. Nasz partner jest wiodącym dostawcą szyb do większości producentów samochodów – komentuje Dawid Cycoń, prezes – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System

Strony zobowiązały się ponadto do wspólnego pozyskania finansowania zewnętrznego w ramach realizowanych projektów badawczych w celu wdrożenia technologii szyb samochodowych z powłoką kwantową. Współpraca będzie również dotyczyć wymiany wiedzy z obszaru szyb powłokowych i funkcyjnych oraz innych procesów towarzyszących, np. sposobu grzania czy lutowania elektrod w szybach samochodowych. Co istotne, wypracowane know-how w zakresie nanoszenia nanopowłok kwantowych na powierzchnie szklane pozostanie w ML System. Dalsze szczegóły współpracy, m.in. w zakresie patentowania wspólnej technologii, strony będą określać w odrębnych umowach. ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System na koniec 2019 r. zatrudniał 183 osoby. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

Pilkington Automotive Poland produkuje szyby przeznaczone dla największych producentów samochodów na świecie, a także szyby do samochodów ciężarowych. Spółka jest właścicielem dwóch nowoczesnych zakładów produkcyjnych – fabryki w Sandomierzu oraz fabryki w Chmielowie. Powstają w nich szyby hartowane i laminowane, przednie, boczne, tylne i dachowe.

Źródło: www.evertiq.pl