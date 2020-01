Volvo napędzane SUV-ami: szósty z rzędu rekord sprzedaży i ponad 700 000 samochodów sprzedanych w 2019 roku

Volvo Cars ustanowiło nowy, szósty z rzędu rekord sprzedaży w 2019 roku, osiągając poziom 700 000 sprzedanych samochodów po raz pierwszy w swojej 93-letniej historii. W 2019 r. Firma sprzedała 705 452 samochodów, co stanowi wzrost o 9,8 procent w porównaniu z 2018 r. Taki poziom wzrostu jest znacznie wyższy od tempa wzrostu rynku.

Volvo Cars ustanowiło nowy, szósty z rzędu rekord sprzedaży w 2019 roku, osiągając poziom 700 000 sprzedanych samochodów po raz pierwszy w swojej 93-letniej historii. W 2019 r. Firma sprzedała 705 452 samochodów, co stanowi wzrost o 9,8 procent w porównaniu z 2018 r.. Taki poziom wzrostu jest znacznie wyższy od tempa wzrostu rynku.

Nowy rekord sprzedaży jest oparty na utrzymującym się silnym popycie na wielokrotnie nagradzane modele. Szczególnie wyróżniały się trzy SUV’y XC90, XC60 i XC40. Volvo Cars odnotowało również wzrosty na rynku chińskim, amerykańskim i europejskim.

Firma odnotowała również duży popyt na zelektryfikowane pojazdy, zarówno pod względem zarejestrowanej sprzedaży, jak i zamówień detalicznych. Ogólnie rzecz biorąc, Volvo Cars sprzedało 45 933 modeli hybrydowych typu plug-in w 2019 r., Co stanowi wzrost o 22,9% w porównaniu do 2018 r. I ponad dwukrotnie więcej w 2017 r.

Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w naszej historii sprzedaliśmy ponad 700 000 samochodów, a my zyskaliśmy udział w rynku we wszystkich naszych głównych regionach sprzedaży – powiedział Håkan Samuelsson, dyrektor generalny. Naszym celem jest kontynuacja tego pozytywnego trendu w 2020 r., Kiedy zaczynamy wprowadzać na rynek naszą gamę ładowanych samochodów Volvo. Ilustrując siłę swojego portfolio i wyniki sprzedaży w 2019 r., Volvo Cars przekroczyło poprzedni roczny rekord sprzedaży w wysokości 642 253 samochodów, ustanowiony w 2018 r., Prawie pełny miesiąc przed końcem roku. Grudzień był najlepszym w historii miesiącem sprzedaży firmy, z 23,4% wzrostem rok do roku do 74.239 sprzedanych samochodów.

W Chinach Volvo Cars sprzedało 154 961 samochodów w 2019 r., Co stanowi wzrost o 18,7 procent w porównaniu do 2018 r. I znacznie przewyższa cały rynek. Rezultat jest rekordowy w historii Volvo Cars w Chinach. W Stanach Zjednoczonych Volvo Cars sprzedało 108 234 samochody, przekraczając próg 100 000 sprzedanych samochodów po raz pierwszy od 2007 roku. W porównaniu do 2018 roku sprzedaż wzrosła o 10,1 procent. W Europie sprzedaż była szczególnie silna w Niemczech, gdzie firma sprzedała ponad 50 000 samochodów po raz pierwszy w swojej historii, osiągając najlepszy wynik sprzedaży od 1990 roku w Wielkiej Brytanii. Inne rynki, które odnotowały najlepsze wyniki sprzedaży w historii firmy, to Australia, Belgia, Brazylia, Czechy, Węgry, Korea, Polska i Portugalia.



XC60 SUV nadal jest najlepiej sprzedającym się samochodem marki Volvo na całym świecie, a następnie SUV-y XC40 i XC90, podczas gdy sedany z serii 90 i 60 również przyczyniły się do wzrostu wielkości odpowiednio w Chinach i Europie. W tym roku Volvo Cars rozpocznie wprowadzanie swojej oferty doładowań na rynkach na całym świecie. Recharge będzie nadrzędną nazwą dla wszystkich ładowalnych Volvo z całkowicie elektrycznym i hybrydowym układem napędowym typu plug-in.

Linia samochodów Recharge ma na celu dalsze zwiększenie sprzedaży samochodów Volvo Cars i zachęcenie kierowców pojazdów hybrydowych typu plug-in do korzystania z trybu Pure w jak największym stopniu. Volvo Cars dąży do tego, aby samochody hybrydowe typu plug-in stanowiły 20 procent całkowitej sprzedaży w 2020 roku.



Każdy model Volvo występuję w wersji hybrydowej, od małego SUV-a XC40, przez samochody z serii 60, po duży flagowy SUV XC90. Volvo Cars jest jedynym producentem samochodów, który oferuje wersje mild-hybrid lub plug-in hybrid w każdym modelu. Wkrótce kupujący będą mogli również wybrać XC40 Recharge P8, pierwszy w pełni elektryczny samochód Volvo Cars.

Szczegółowy podział sprzedaży regionalnej

W 2019 roku XC60 był najlepiej sprzedającym się modelem ze sprzedażą 204 965 samochodów (2018: 187 339 samochodów), następnie XC40 na 139 847 samochodów (2018: 75 828 samochodów) i XC90 ze sprzedażą 100 729 (2018: 94 182 sztuk).

Źródło: www.mototarget.pl