Edison: Obowiązkowy KSeF prawdopodobnie od 1 stycznia 2024 roku

10 czerwca br. została opublikowana decyzja Rady Unii Europejskiej zezwalająca Polsce na wprowadzenie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur. Wynika z niego, że zgoda na KSeF będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Z racji, że dokument nie został jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, nie ma jeszcze wiążącego statusu i będzie dyskutowany. Nie spodziewamy się jednak dalszych, istotnych zmian w tekście. Póki co zgoda na wprowadzenie KSeF ma charakter czasowy i dotyczy funkcjonowania pomiędzy 1 stycznia 2024 roku a 31 grudnia 2026 roku. Po tym okresie Polska będzie mogła wystąpić o przedłużenie funkcjonowania wdrożonego mechanizmu, o ile przyczyni się on do zwalczania oszustw w VAT lub uprości system poboru podatku.

Przypominamy, pierwotnie mówiło się o dacie 1 kwietnia 2023 roku. Oznacza to, że podatnicy będą mieli ponad pół roku więcej na dostosowanie się do zmian przewidzianych przez Ministerstwo Finansów. Warto jednak pamiętać, że pełne dostosowanie procesów biznesowych i podatkowych funkcjonujących w organizacji do wymagań KSeF jest procesem kompleksowym i czasochłonnym, wobec czego odroczenie obligatoryjnego KSeF o kilka miesięcy nie powinno opóźniać trwających w organizacjach przygotowań.

Przypominajmy też, że wejście w życie obligatoryjnego KSeF uzależnione jest nie tylko od zgody instytucji unijnych, ale też przygotowania nowej ustawy wprowadzającej Krajowy System e-Faktur, ponieważ obecnie obowiązująca ustawa dotyczy jedynie systemu fakultatywnego. Miejmy nadzieję, że po uzyskaniu decyzji Rady Unii Europejskiej Ministerstwo Finansów przetnie raz na zawsze spekulacje na temat terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF i w oficjalnym komunikacie padnie w tym zakresie konkretna data.

Projekt decyzji można znaleźć TUTAJ.

