Spółka Wielton Logistic z nowymi ciągnikami siodłowymi IVECO S-WAY

Dostawa kolejnych ciągników siodłowych dla firmy Wielton Logistic potwierdza efektywność biznesową pojazdów IVECO S-WAY oraz zadowolenie klienta ze współpracy z IVECO Poland.

Warszawa, 30 listopada 2022 r.

W listopadzie br. do floty Wielton Logistic dołączyło kolejnych siedem pojazdów ciężarowych IVECO S-WAY. Obecnie prawie połowę samochodów ciężarowych floty Wielton stanowią ciągniki siodłowe marki IVECO. Pierwsze pojazdy IVECO zostały zakupione przez spółkę Wielton Logistic na przełomie 2007/2008 roku i od tego czasu włoska marka nieprzerwanie ma udział w realizacji zadań transportowych wieluńskiej spółki. Dziewięćdziesiąt procent floty Wielton Logistic stanowią pojazdy kubaturowe typu „mega”, wyposażone w specjalistyczne siodło z regulowaną wysokością. Takie rozwiązanie umożliwia wykorzystanie, w 100 procentach niskiego ciągnika, który może współpracować z różnymi typami naczep: nie tylko pod niską naczepę typu mega, ale i standardową kurtynę, czy wywrotkę.

Na uroczystości przekazania nowych ciągników siodłowych obecni byli pracownicy spółki Wielton Logistic oraz zarząd: Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Wielton S.A., Błażej Walkowiak Prezes Zarządu Wielton Logistic Sp. z o.o. oraz Robert Ryczywolski Key Account Manager IVECO Poland Sp. z o.o.

– Zapytania ofertowe na zakup nowych pojazdów złożyliśmy do przedstawicieli trzech różnych marek. Po otrzymaniu wszystkich propozycji przystąpiliśmy do wyboru tej ostatecznej. Zadanie to nie było łatwe. Wybór padł na ponadstandardowo wyposażone kabiny i zawieszenie pojazdów, które jest w pełni pneumatyczne. Ponadto, producent zapewnił nas o znacznej poprawie ergonomii kabiny względem poprzedniego modelu i przełożeniach mostu wpływających na zmniejszenie zużycie paliwa. Kolejną zaletą jest system zdalnej komunikacji IVECO S-WAY, która pozwala zmaksymalizować dyspozycyjność i wydajność ciągnika siodłowego, dzięki wykorzystaniu zdalnej diagnostyki RAS oraz bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania Over-the-Air – mówi Błażej Walkowiak, Prezes Zarządu Wielton Logistic Sp. z o.o.

Dostarczone do Wielton Logistic ciągniki siodłowe IVECO S-WAY napędza silnik wysokoprężny o mocy 460 KM Cursor 11 Euro VI E. Samochody wyposażono w zautomatyzowane, 12-biegowe skrzynie przekładniowe ZF HiTroniX. Komfortowe kabiny sypialne Active Space (AS) z wysokim dachem są zawieszone na poduszkach pneumatycznych. Pneumatyczne jest również zawieszenie, zarówno osi przedniej, jak i tylnej. Na pokładzie IVECO S-WAY znajdują się systemy bezpieczeństwa takie jak: system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDWS, Hill Holder – system wspomagający ruszanie na wzniesieniu, układ automatycznego hamowania awaryjnego AEBS oraz układ stabilizujący tor jazdy (ESP/EVSC).

Na ekonomikę paliwową duży wpływ mają systemy ułatwiające jazdę kierowcy: aktywny tempomat ACC z czujnikiem radarowym, automatyczne gaszenie silnika podczas dłuższej pracy na biegu jałowym, funkcja oceny stylu jazdy (DSE) i nadzoru koncentracji kierowcy (DAS) oraz funkcja rozłączania napędu przy zjazdach – ECO-ROLL. Niższe spalanie to również poprawiona aerodynamika, na którą składają się m.in.: słupek A z osłoną aerodynamiczną idodatkowe delfektory na narożach kabiny. Ciężarówki IVECO Wielton Logistic wyróżnia na drodze, oprócz ciekawej grafiki, pełne oświetlenie w technologii LED oraz elementy dodatkowe malowane w kolorze kabiny.

– Spółka Wielton Logistic to klient z dużym doświadczeniem w transporcie. Roczne przebiegi ich samochodów świadczą o profesjonaliźmie i bardzo konkretnych oczekiwaniach wobec producenta pojazdów. Partnerstwo z taką firmą jest dla nas wyzwaniem, któremu staramy się sprostać. Kolejne zamówienie i realizacja dostawy siedmiu ciągników siodłowych IVECO S-WAY świadczą o tym, że potrafimy zaspokoić potrzeby bardzo wymagających klientów. Wielton Logistic jest partnerem biznesowym, który chętnie korzysta z naszych wskazówek dotyczących TCO, co wpływa na wyniki firmy oraz dostrzega zalety zdalnej diagnostyki, dlatego samochody w ich flocie są zawsze w doskonałej kondycji – komentuje Robert Ryczywolski Key Account Manager IVECO Poland Sp. z o.o.

Partnerstwo z IVECO Poland sięga początków działalności spółki świadczącej usługi transportowe dla największego producenta naczep w Polsce – firmy Wielton S.A. Spółka Wielton Logistic powstała w 2003 roku, a dzisiejszą nazwę przyjęła w 2011 roku. Wielton Logistic zajmuje się transportem produktów pomiędzy spółkami Grupy Wielton, a także bezpośrednio do jej kontrahentów. Spółka obsługuje przewozy międzynarodowe w całej Europie.

– Współpraca z IVECO Poland układa się bardzo dobrze i jest oparta na wzajemnym zrozumieniu. IVECO jest otwarte na nasze potrzeby, np. udostępniając w ramach kooperacji rozwiązania telematyczne i przeprowadzając szkolenia kierowców, które przekładają się na ekonomiczną jazdę. Na przestrzeni kilkunastoletniej eksploatacji pojazdów marki IVECO ważna jest dla nas sprawnie działająca autoryzowana sieć serwisowa w Europie. Śmiało mogę powiedzieć, że ostatnio odebrane 7 szt. IVECO S-WAY znacząco różni się od wcześniejszych modeli. Widać, że marka rozwija się i stawia na nowoczesne rozwiązania, które przekładają się na poprawę komfortu pracy kierowców, ale także ekonomikę eksploatacji pojazdów – dodaje Błażej Walkowiak.

Duża sypialna kabina AS zapewnia wysoki komfort kierowcy. W jej wnętrzu znajdziemy m.in. zespół multimedialny Infotainment z ekranem dotykowym i nawigacją, imponujących rozmiarów dwie wygodne leżanki, dużą lodówkę (50 l) oraz pojemnik izotermiczny również 50 l, podświetlenie wnętrza do jazdy nocnej (pod konsolą centralną, w kieszeniach drzwi i pod sufitem), automatyczną klimatyzację zintegrowaną z klimatyzatorem postojowym. Kierowca siedzi na pneumatycznym fotelu wyposażonym w ogrzewanie i wentylację. Fotel ma także podparcie lędźwiowe i regulację części barkowej. Bezpieczny wypoczynek w nocy zapewnia kierowcy mechaniczne zamknięcie kabiny od wewnątrz Night Time Safety Lock.

– Dostarczone przez IVECO Poland modele S-WAY zostały dobrze przyjęte przez kierowców Wielton Logistic. Doceniają oni obszerną, komfortową kabinę i wyposażenie dodatkowe, które bezpośrednio przekłada się na większą wygodę i bezpieczeństwo naszych pracowników, a co się z tym wiąże – ich zwiększone zadowolenie i finalnie efektywność – podsumowuje Błażej Walkowiak, Prezes Zarządu Wielton Logistic Sp. z o.o..



