Dołącz do akcji #PajmondlaPlanety

Dlaczego warto ratować pszczoły, siać łąki kwietne, wprowadzić miód do swojej diety? Koniecznie przeczytaj wywiad z Leszkiem Szwedą, pszczelarzem z Żor, który po firmie Euromot z Żor włącza się do akcji #PajmondlaPlanety. Razem z panem Leszkiem jeszcze wiosną tego roku będziemy sadzić łąki kwietne w Żorach, aby zapewnić przyjazny dom i pożywienie dla pszczół. Pan Leszek zgodził się poprowadzić nawet specjalne warsztaty pszczelarskie. Oj, będzie się działo! Ty także możesz pomóc. Jesteś osobą prywatną, zarządzasz firmą? Zgłoś się do Pajmon CPT i razem z nami ratuj pszczoły! Zadzwoń: 533 211 259 – Katarzyna Śleziona-Kołek, Dyrektor ds. Marketingu i PR z Pajmon CPT.

Wywiad z Leszkiem Szwedą, pszczelarzem z Żor

—

1) Dlaczego został Pan pszczelarzem?

Wszystko zaczęło się 16 lat temu na wakacjach w gospodarstwie agroturystycznym na Mazurach. Właściciel tego gospodarstwa miał m.in. pasiekę i zachęcał gości do obserwowania odbywającego się akurat miodobrania. Tak mnie to urzekło, że wracałem już do Żor z kompletem książek o pszczelarstwie i z myślą, że może kiedyś sam taką pasiekę będę miał. Wiosną następnego roku kupiłem pierwsze dwa ule z pszczołami, które ustawiłem w moim ogrodzie. Wkrótce po tym jeden z żorskich pszczelarzy zmarł i zostawił po sobie 10 uli, którymi nie miał kto się zająć. Odkupiłem je więc i tak rozpocząłem swoją przygodę z pszczelarstwem. Przez pierwszy rok prowadzenia pasieki pomagał mi Rudolf Dziwoki, pszczelarz z żorskiej dzielnicy Rogoźna. W kolejnych latach nabrałem doświadczenia w tym zajęciu i radziłem już sobie sam. Tak jest do dzisiaj i ciągle się rozwijam.

2) Dlaczego pszczoły są ważne w naszym życiu?

Pszczoły są ważne w naszym życiu z tego powodu, że są zapylaczami – zapylają rośliny przy okazji zdobywania pyłku i nektaru. Tym samym zapewniają żywność nie tylko nam, ale też zwierzętom. Praca pszczół jest fundamentem ekosystemu. Gdyby nie one, groziłaby nam klęska głodowa, bo rośliny najzwyczajniej w świecie nie wydawałyby owoców.

3) Czy warto siać łąki kwietne?

Na pewno warto je siać chociażby ze względu na zatrzymywanie wody w glebie. Ich istnienie jest kluczowe dla pszczół i innych owadów. Taka łąka staje się dla nich naturalnym domem, nie trzeba jej opryskiwać szkodliwymi herbicydami, nie wymaga intensywnego podlewania, zapobiega silnemu przegrzewaniu gleby, co w dobie kryzysu klimatycznego jest bardzo ważne.

4) Proszę zdradzić kilka ciekawostek na temat pszczół.

Mało kto wie, że…

– zimą w każdym ulu jest mniej więcej taka sama temperatura ok. 25 stopni Celsjusza;

– pszczoły żyją w rojach; w jednym roju żyje od 30000 do 50000 pszczół;

– królowe-pszczoły mogą żyć nawet do 5 lat; składają około 2000 jaj dziennie;

– zwykła pszczoła (robotnica) żyje w sezonie letnim od 4-6 tygodni; pszczoły, które rodzą się w sierpniu i wrześniu, i wchodzą w kłąb zimowy, żyją kilka miesięcy;

– pszczoły muszą odwiedzić ok. 4 miliony kwiatów, aby zebrać nektar potrzebny na 1 kilogram miodu;

– trutnie żyją od wiosny do jesieni, a następnie są wypędzane z ula i niszczone przez pszczoły;

– silna rodzina licząca 30000 robotnic jest w stanie przynieść do ula dziennie 2 kilogramy miodu;

– rośliny wcześnie kwitnące, takie jak: leszczyna, iwa i inne nektarują przy temperaturze powyżej 15 stopni Celsjusza, a pozostałe rośliny – powyżej 20 stopni Celsjusza; z kolei powyżej plus 30 stopni Celsjusza nektar zanika;

– jako jedyny owad na świecie królowa pszczół może wydawać dźwięki przez otwór gębowy, u innych owadów słyszymy tylko brzęk skrzydełek;

5) Dlaczego miód należy włączyć do swojej diety?

Miód ma zbawienny wpływ na nasz układ odpornościowy i pokarmowy – wspomaga przemianę materii, odtruwa wątrobę, uspokaja, a także ułatwia zasypianie. Miód wzbogaca dietę w niezbędne aminokwasy, cukry proste, mikroelementy i witaminy. Trudno przecenić jego właściwości, dlatego warto go spożywać. Różne gatunki miodu odmianowego pomagają leczyć inne problemy zdrowotne.

6) Co, oprócz miodu, produkują pszczoły?

Po zmieszaniu pyłku kwiatowego z miodem powstaje pierzga – to naturalna bomba witaminowa dla człowieka, która świetnie podnosi odporność organizmu. Natomiast nektar jest przetwarzany na miód. Te produkty, czyli pierzgę (pokarm białkowy) i nektar – miód (pokarm cukrowy) potrzebują pszczoły do rozwoju i karmienia nowych pokoleń pszczół. Propolis (lepka żywiczna substancja), którą pszczoły zbierają z drzew, zanoszą do uli, uszczelniając nim swoje gniazdo i pokrywając całe jego wnętrze. Propolis chroni rodzinę pszczelą przed bakteriami, wirusami, pleśniami i grzybami. Dla człowieka w połączeniu z alkoholem jest naturalnym antybiotykiem. Mleczko pszczele, którym w ulu odżywiana jest królowa – przez co może żyć do około 5 lat – jest szeroko wykorzystywane w apiterapii (terapii leczenia miodem i innymi produktami pszczelimi) oraz w kosmetologii. Jego pozyskiwaniem zajmują się większe pasieki.

7) Jak Pana zdaniem – ludzie podchodzą do kwestii zakładania pasiek, produkcji miodu, ratowania pszczół, czy sadzenia łąk kwietnych? Czy są otwarci na tego rodzaju inicjatywy?

Niestety, nie są. Pielęgnacja pszczół wymaga dużych zasobów wiedzy i wiąże się z ogromnymi nakładami pracy. Z tego ludzie, chcący mieć swoją pasiekę, nie zdają sobie sprawy. Praca w pasiece trwa cały rok! Mimo początkowych dobrych chęci wielu nie radzi sobie z prowadzeniem pasieki i porzuca to zajęcie.

Przy każdej okazji informuję i zachęcam do sadzenia roślin, krzewów i drzew miododajnych oraz łąk kwietnych w swoich ogrodach. Tutaj trzeba podkreślić znaczny progres i pozytywne nastawienie. Obserwuję też znaczny wzrost zainteresowania produktami pszczelimi: pyłkiem pszczelim, pierzgą, propolisem oraz miodami odmianowymi.

Dzisiaj klient pasieki posiada już więcej wiedzy o produktach pszczelich i może docenić całoroczną pracę pszczelarza i jego uczciwość, płacąc odpowiednią cenę za miód. Tak jest w mojej pasiece “Pyszny miodek” z Żor – to 100 proc. uczciwości, 100 proc. satysfakcji, 100 proc. zadowolenia. Zapraszam też do odwiedzenia strony internetowej: www.pysznymiodek.pl

—

—

