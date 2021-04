Będą wspólne akumulatory do motocykli elektrycznych. Japończycy się dogadali

Czterech japońskich producentów motocykli doszło do porozumienia w sprawie standardowych wymiennych akumulatorów do motocykli elektrycznych. Jest szansa, że norma ta trafi do Europy.

Japończycy poinformowali, że ich Konsorcjum d.s. Wymiennych Akumulatorów do Motocykli Elektrycznych osiągnęło porozumie i stworzy standard wymiennych akumulatorów i systemów ich wymiany.

W efekcie w Japonii elektryczne motocykle będzie można szybko “naładować” po prostu wyjmując rozładowaną baterię i wkładając pełną. Co więcej, takie akumulatory będą pasować do motocykli wszystkich czterech największych japońskich producentów, gdyż konsorcjum to zostało założone przez takie firmy jak Honda, Kawasaki, Suzuki i Yamaha.

Warto na początek zaznaczyć, że jest to konsorcjum działające od kwietnia 2019 r., a więc inne niż opisywane niedawno założone przez firmy Honda, KTM, Piaggio i Yamaha. Co ciekawe oba zajmują się tymi samymi zagadnieniami. Natomiast fakt, że w obu znajdują się Honda i Yamaha może oznaczać, że w efekcie oba konsorcja doprowadzą do popularyzacji tego samego standardu.

Grupa czterech japońskich marek rozpoczęła pracę wcześniej, więc teraz może pochwalić się pierwszym porozumieniem. Na razie ma ono przede wszystkim na celu rozpowszechnienie nowego standardu w Japonii i dzięki temu popularyzację motocykli elektrycznych w tym kraju. Cały system wymiennych akumulatorów opracowywany jest we współpracy m.in. z władzamy prefektury Osaka i Uniwersytetem w Osace.