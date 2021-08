Co dalej z motoryzacją?

Kiedy minął pierwszy szok po ogłoszeniu planów europejskiego „Zielonego Ładu” przyszedł czas na weryfikacje planów i koncepcje pierwszych działań. Koniec ery spalinowej motoryzacji w Europie – co do tego większość ekspertów jest zgodna. Redukcja emisji CO2 w tej postaci zapoczątkuje lawinę ↪ zmian cywilizacyjnych, do których w pierwszej kolejności będzie się musiał dostosować przemysł, przede wszystkim motoryzacyjny. Niektórzy porównują nadchodzące zmiany nawet do rewolucji przemysłowej, gdzie podobnie jak kiedyś fabryki zastąpiły manufaktury, tak teraz technologie bezemisyjne zastąpią znany nam do tej pory ekosystem biznesowy. Jak dostosować się do nowych regulacji już teraz? Odpowiedzi na te pytania są najbardziej poszukiwanym towarem na rynku. My oferujemy je wszystkim uczestnikom zbliżającego się AutoEventu. To będzie jeden z głównych tematów szczytu polskiej motoryzacji. Po dwuletniej przerwie spotykamy się 31 VIII twarzą w twarz w Zawierciu. Szczegóły i zgłoszenia http://autoevent.pl/