Jak pozyskać całe grupy fachowców? Co daje outsourcing usług? Pajmon CPT radzi

Czy chcesz zaoszczędzić czas i pieniądze, a przy okazji mieć u siebie wykwalifikowanych pracowników? Pajmon CPT sp. z o.o. rozumie potrzeby finansowe i kadrowe Kontrahentów, więc dostosowuje ofertę do indywidualnych preferencji swoich Klientów biznesowych. Jeśli potrzebujesz ludzi do obsługi linii produkcyjnej w swoim zakładzie pracy, chcesz pozyskać grupę budowlańców np. do wykończenia wnętrz budynków albo próbujesz znaleźć ekipę doświadczonych ślusarzy, tokarzy, czy magazynierów do realizacji projektów w swojej firmie, to trafiłeś pod dobry adres. Pajmon CPT dostarczy Twojemu przedsiębiorstwu wyselekcjonowany personel pod kątem konkretnego zlecenia, branży, posiadanych umiejętności.

Outsourcing usług staje się coraz bardziej popularny w Polsce. To przekazanie realizacji zadań, funkcji i procesów firmie zewnętrznej, która specjalizuje się w danej dziedzinie. Powierzenie podmiotowi z zewnątrz określonej usługi pozwala przedsiębiorstwom skupić się na procesach i projektach fundamentalnych, strategicznych. Tym samym przedsiębiorstwo może umacniać swoją markę na tle konkurencji, budować swój kapitał i rosnąć w siłę, jednocześnie przekazując zadania w użytkowanie innym podmiotom. Firma z zewnątrz deleguje, w zależności od konkretnej usługi (np. budowa domu), swój wykwalifikowany personel z nadzorcą (np. 10 budowlańców z brygadzistą) do przydzielonego konkretnego zadania (np. w ciągu 6 miesięcy trzeba zbudować dom). Wówczas firma z zewnątrz, czyli Pajmon CPT, rozpoczyna cały proces przygotowawczy. Najpierw przewiduje wydajność zespołu, a potem wskazuje liczbę pracowników, ustala liczbę roboczogodzin, czas trwania zmiany, kolejność wykonywania zadań i przewidywany czas ukończenia całego projektu. Najważniejszy pozostaje jednak nadzór kierownika, który kontroluje cały zespół, pilnuje efektów i terminowości realizowanej usługi, by z powodzeniem sfinalizować kontrakt.

Taka elastyczność działania i szybkie dostosowanie się do potrzeb Klienta skutkuje mniejszym ryzykiem dla Kontrahenta (np. okresowym zastojem w robotach), co wiąże się również z mniejszymi kosztami utrzymania zatrudnienia, czy szukania zmienników. Jeśli wystąpią luki kadrowe niezależne od czynników zewnętrznych (choroba, kwarantanna, zwolnienie), to obowiązkiem firmy z zewnątrz – Pajmon CPT – jest szybkie zapewnienie zastępstwa. Tak z powodzeniem to się odbywa, także w czasie pandemii COVID-19.

Klienci nie muszą się również martwić całym procesem rekrutacji, obsługą administracyjną i kadrowo-płacową pracownika, załatwianiem jego urlopów, delegacji, L4, a nawet transportem do miejsca wykonywania usługi (np. na plac budowy), zakwaterowaniem, czy zakupem odzieży ochronnej. O te wszystkie aspekty dba, i je zapewnia, firma Pajmon. Poza tym delegowani pracownicy są przeszkoleni z zasad BHP, posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania robót i prac w zakładzie pracy (są skrupulatnie sprawdzani), posiadają wszystkie niezbędne badania lekarskie, dysponują tłumaczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów. Dlatego postawienie na outsourcing usług w wielu branżach okazuje się dzisiaj idealnym rozwiązaniem i wielkim uproszczeniem dla przedsiębiorców, którzy na własną rękę nie muszą szukać wykwalifikowanych pracowników. Znajdzie ich za Ciebie Pajmon CPT. Kogo?

Ekipy remontowo-budowlane pilnie poszukiwane

Wraz z nadejściem wiosny ekipy budowlane stały się łakomym kąskiem. Dlatego warto skorzystać z pracowników od firmy Pajmon, która wysyła całe brygady do wykonania wszelkich robót budowlanych takich, jak np.: stawianie fundamentów i ścian, zbrojenie budynków, murowanie, montaż, rozbiórka, wylewanie stropów, prace przy rusztowaniach, szalunkach, więźbach dachowych, tynkowanie, prace wykończeniowe: robienie gładzi, malowanie, kafelkowanie, drobne przeróbki, kładzenie paneli i posadzek, budowa schodów, szafek i półek. W tej branży zatrudnienie znajdą zarówno pracownicy ogólnobudowlani, jak i pracownicy typowo budowlani, a także: zbrojarze, murarze, cieśle, stolarze, operatorzy sprzętu budowlanego (np. koparki, czy spycharki). To praca dla mężczyzn, często w trudnych warunkach (przeszkadza np. zimno, czy hałas), w dobrej kondycji fizycznej, ze znajomością sztuki budowlanej i odpowiednimi kwalifikacjami oraz uprawnieniami (np. praca na wysokości, uprawnienia do kierowania pojazdami). To fach dla ludzi, którzy potrafią posługiwać się narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami. Takich właśnie pracowników posiada w swojej bazie firma Pajmon. Przekonaj się o tym sam!

Obsługa linii produkcyjnych bez żadnych tajemnic

Kogo jeszcze w systemie kandydatów posiada Pajmon CPT? Wydawać by się mogło, że znalezienie pracowników produkcyjnych jest dziecinnie proste. Taka osoba nie musi mieć specjalnych kwalifikacji, byleby tylko chciało się jej pracować. Nic bardziej mylnego! Coraz częściej chęci do pracy nie wystarczą. Liczą się za to przede wszystkim: zdolności manualne, precyzja, obowiązkowość, doświadczenie w branży (tak!), czy możliwość pracy w systemie zmianowym i umiejętność pracy zespołowej oraz dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa. Znajomość specyfiki pracy przy obsłudze linii produkcyjnej może być dla laika czarną magią, a szybkie wdrożenie się do wykonywania swoich obowiązków – sporym wyzwaniem. Dlatego firma Pajmon posiada w swojej bazie wyselekcjonowany personel produkcyjny z doświadczeniem, a całe brygady z powodzeniem znajdują stale zatrudnienie m.in. w branży automotive, w przemysłach: samochodowym, spożywczym, chemicznym, czy np. hutniczym.

Pracownicy produkcyjni delegowani przez firmę Pajmon są chwaleni za swoją: pracowitość, siły przerobowe, sumienność i dokładność. Te cechy przydają się im w codziennej pracy np. w zakładach drobiarskich, gdzie pracownicy mają wiele zadań i zajmują się m.in.: ubojem, trybowaniem lub klasowaniem mięsa, a także filetowaniem kurczaków, a potem kontrolą jakości, ważeniem, etykietowaniem i pakowaniem elementów mięsa drobiowego i przekazywaniem do wysyłki. Pilnie swoje obowiązki wykonują także pracownicy delegowani przez firmę Pajmon, którzy obsługują taśmy produkcyjne w fabrykach produkujących m.in.: papier toaletowy, kawę, ciastka, lody, czy perfumy i różne kosmetyki. Na zatrudnienie u nowych Kontrahentów czekają także zrekrutowani przez Pajmon CPT pracownicy, którzy zajmują się jeszcze m.in. produkcją elementów okien, pracami w przetwórstwie rybnym, czy np. w branży metalowej.

Pracownicy delegowani przez Pajmon CPT tworzą również całymi zespołami w zakładach pracy specjalistyczne wyroby hutnicze wykorzystywane do różnych gałęzi przemysłu, które mają wiele zastosowań. Zróżnicowany asortyment wyrobów wytwarzanych na życzenie Klientów, krótkie terminy wykonania i jakość końcowa produktów to cechy wyróżniające pracowników, jakich do pracy wskazuje firma Pajmon. Kierownik ds. wyrobów hutniczych pełni nadzór nad rzetelnością prowadzonych robót i terminowością realizowanej usługi oraz wysyłki produktów do Kontrahentów. Dlatego, powierzając swoje zadania pracownikom wyznaczonym przez firmę Pajmon, wiele przedsiębiorstw oszczędza swój czas i pieniądze, skupiając się na kluczowych projektach.

Firma Pajmon posiada też całe gotowe brygady pracowników, które potrafią wykonywać prace przy produkcji elementów dla branży samochodowej, w tym np. składać zarówno lekkie plastikowe i aluminiowe komponenty / zespoły używane m.in. w produkcji: desek rozdzielczych, pokryw schowków, konsol, wycieraczek, czy progów i innych w samochodach osobowych, ale i elementów używanych np. do złożenia naczep. Tacy pracownicy zajmują się również kontrolą jakości komponentów, a także konfekcjonowaniem i pakowaniem wyprodukowanych elementów. Obecnie firma Pajmon dysponuje pracownikami, którzy odpowiadają także za produkcję różnych akcesoriów samochodowych, elementów wnętrz, nadwozia i oświetlenia, skrzyni biegów i układów: napędowego, hamulcowego, kierowniczego, pneumatycznego i całego zawieszenia. Pajmon CPT poleca również doświadczonych pracowników posiadających dobre nawyki w sektorze automotive, a także zajmujących się obsługą zautomatyzowanych maszyn produkcyjnych, czy elektronarzędzi i urządzeń na linii produkcyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pajmon CPT dysponuje również pracownikami, którzy przygotowują samochody i inne pojazdy do lakierowania. Wykwalifikowany personel dokonuje także kontroli produktów zgodnie ze specyfikacją, a w razie konieczności eliminuje wszelkie zakłócenia w procesie produkcyjnym.

Tym samym pracownicy delegowani przez firmę Pajmon posiadają niezbędne uprawnienia i potrafią np. obsługiwać wózki widłowe, czy suwnice, czyli przemieszczać wyprodukowane produkty, całe palety towarów w różnych kierunkach i na określonym długością torze jazdy. Pajmon CPT dysponuje też licznym gronem magazynierów, dostępnych od zaraz, którzy zajmują się rozładunkiem i załadunkiem towarów, czy przygotowaniem wysyłek do Kontrahentów, a także kontrolą stanów magazynowych.

Wysoka jakość świadczonych usług, pilnowanie terminów realizacji zamówień – to wszystko wpływa na konkurencyjność na rynku firm i obniżenie kosztów. Z jednej strony Klienci pozyskują specjalistów, a z drugiej – skutecznie obniżają koszty związane z zatrudnianiem.

Nadzór spawalniczy i ślusarski z grupą fachowców

Pajmon CPT posiada w swojej bazie także całe grupy kompetentnych spawaczy i ślusarzy oraz monterów, w tym z umiejętnością szczepiania. Ci fachowcy wykonują zlecone roboty i znają różne metody spawania: metodą 111, MIG MAG i TIG (specjalizują się m.in. w: spawaniu elektrodami otulonymi; spawaniu aluminium, miedzi i innych metali nieżelaznych i ich stopów; łączeniu stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych; spawaniu nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, jak np.: argon, hel lub ich mieszanki). Niewątpliwym atutem takich pracowników jest szybkie wdrożenie się w realizowany proces technologiczny i spawalniczy, łatwość w przyswajaniu nowej wiedzy, bieżąca korekta błędów, realizacja planów jakości i planów spawania dostosowywanych do potrzeb Klientów.

Pracownicy delegowani przez Pajmon CPT zajmują się spawaniem pojedynczych produktów i ich części, wykonywaniem detali, jak i spawaniem całych konstrukcji, serii produktów liczących od kilku do nawet kilku tysięcy sztuk. Nadzór nad grupą pracowników sprawuje oczywiście ekspert w danym fachu, który kontroluje cały zespół pracowników, ustala zgodność wykonywanej pracy z wytycznymi projektu i prawidłowość wykonania oraz dba o zadowalający efekt końcowy zgodny z wcześniej ustalonymi wymaganiami Klienta. Pracowników cechuje precyzja, a jednocześnie szybkość spawania, co przekłada się na niskie koszty wykonania i szybkość finalizacji usług.

To jednak nie wszyscy fachowcy delegowani do pracy w całych brygadach, jakich może wysłać Pajmon CPT do zakładów na terenie całej Polski. Firma posiada również m.in. zespoły gotowych do pracy i doświadczonych: elektryków z uprawnieniami SEP do G2, tokarzy, mechaników utrzymania ruchu i wielu innych.

Poznaj wszystkie korzyści współpracy z Pajmon CPT i dowiedz się, dlaczego outsourcing usług jest dla Ciebie. Sprawdź, jak skuteczne rekrutacje mogą łączyć pracodawcę z pracownikami i jak łatwo można oszczędzać czas i pieniądze na zatrudnieniu, dysponując wykwalifikowanymi pracownikami. Informacji udziela: Monika Cieślik, Asystentka Biura Zarządu z Pajmon CPT, tel.: 790 570 880, e-mail: monika.cieslik@pajmon.com.pl