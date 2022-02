Auta z ognia

7098. Tyle samochodów ukradziono w Polsce w zeszłym roku Takie dane przedstawiła Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Liczba dotyczy wszystkich aut wyrejestrowanych z systemu na skutek kradzieży. To trochę więcej, niż w ostatnich latach, ale wciąż bardzo daleko do rekordowego roku 1999, kiedy to złodzieje zawinęli w całym kraju aż 71 543 samochody, czyli ponad 10 x więcej. Zeszłoroczny wynik to jedynie 0,03 % całego polskiego rynku ok. 21 mln samochodów osobowych i aut dostawczych o DMC do 6 t. Jak wynika ze statystyk złodziei najbardziej interesują 3-5 letnie auta niemieckie i japońskie. Najczęściej „giną” samochody w Warszawie i okolicach. Jakie marki przodują w złodziejskim procederze? Na miejscu jest Toyota (950 skradzionych sztuk w 2021 r.), na Audi (685), na BMW (522).