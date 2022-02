Volkswagen w Zwickau wytwarza już wyłącznie auta elektryczne

Sieć fabryk aut elektrycznych Volkswagena będzie nadal poszerzana, jeszcze w tym roku w tym gronie znajdą się w zakłady w Emden, Hanowerze i Chattanooga.

Plan Volkswagena zakłada wyprodukowanie w tym roku 1,2 mln samochodów elektrycznych w zakładach w Europie, USA i Chinach.

Volkswagen kontynuuje proces przestawiania swoich fabryk na produkcję pojazdów elektrycznych w ramach strategii ACCELERATE. Oficjalne rozpoczęcie produkcji modeli ID.5 i ID.5 GTX oznacza zakończenie transformacji fabryki Volkswagena w Zwickau w zakład produkcji pojazdów elektrycznych.

– Volkswagen będzie nadal zwiększał tempo elektryfikacji swojej floty, zgodnie ze strategią ACCELERATE; poszerzy także gamę oferowanych elektrycznych aut. Fabryka w Zwickau pokazała drogę pozostałym zakładom Grupy VW, dokonując zmiany sześciu linii produkcyjnych dla trzech marek w ciągu zaledwie 26 miesięcy – komentuje dr Christian Vollmer, członek zarządu marki Volkswagen, odpowiedzialny za produkcję.

– Po Szklanej Manufakturze w Dreźnie, przestawiliśmy drugą fabrykę Volkswagena w Saksonii na produkcję samochodów elektrycznych. Uruchomienie produkcji modeli ID.5 i ID.5 GTX zakończyło ten proces. Naszym celem jest teraz – zależnie od sytuacji na rynku półprzewodników –osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej. W tym roku planujemy w zakładach w Saksonii wyprodukować więcej niż udało się w 2021 roku – ponad 180 000 samochodów – mówi dr Stefan Loth, prezes zarządu Volkswagen Saksonia.

Jak czytamy w komunikacie Volkswagena, od 2018 roku zainwestowano ok. 1,2 mld EUR w konwersję fabryki w Zwickau z tradycyjnej w nowoczesny i cyfrowy zakład. W procesie produkcji są wykorzystywane inteligentne roboty, a transport komponentów odbywa się bez udziału ludzi, całkowicie autonomicznie.

Blisko 40 procent inwestycji pochłonęła rozbudowa zakładu produkującego karoserie. Udało się tu osiągnąć stopień automatyzacji sięgający niemal 90 procent, a liczba robotów wzrosła z 1200 do 1625. Na linii produkcyjnej udało się niemal podwoić stopień zautomatyzowania (do 28 procent), co przełożyło się na znaczną poprawę ergonomii – podkreśla firma.

Przy okazji zmian powstało ponad 50 000 m kw. powierzchni, którą wykorzystano na powiększenie linii pras, co pozwoli produkować wszystkie elementy karoserii na miejscu, dzięki czemu można uniknąć 9000 przejazdów ciężarówek rocznie. Nowy jest także budynek logistyki, a także działu zajmującego się akumulatorami. Ten ostatni jest najwyższy w całej fabryce. Tylko te trzy projekty pochłonęły ok. 115 mln EUR.

Około 9000 pracowników zostało przeszkolonych w zakresie nowych technologii, a wszyscy zatrudnieni uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na temat aut elektrycznych. 3000 pracowników produkcji ukończyło specjalne szkolenie z elektromobilności.

Volkswagena stawia zielone cele na przyszłość

W centrum programu dekarbonizacji „Way to ZERO” jest strategia marki, nazwana ACCELERATE. Jej celem jest przyspieszenie elektrycznej ofensywy. Volkswagen chce być marką neutralną pod względem emisji CO2 najpóźniej do 2050 roku. Wewnętrzne cele zakładają zmniejszenie średniej emisji na samochód o 40% do 2030 roku (w odniesieniu do 2018 r.). Produkcja, włączając łańcuch dostaw, a także użytkowanie aut elektrycznych ma być neutralne pod względem emisji CO2.

Równolegle prowadzony będzie recykling akumulatorów z wyeksploatowanych samochodów elektrycznych. Docelowo wszystkie produkowane auta Volkswagena mają być elektryczne. Do 2030 roku przynajmniej 70 procent wszystkich sprzedanych w Europie aut ze znaczkiem VW będzie w pełni elektryczna – to oznacza ponad milion samochodów. W Ameryce Północnej i Chinach ten odsetek powinien przekroczyć 50 procent. Volkswagen chce wprowadzać na rynek przynajmniej jeden w pełni elektryczny model samochodu rocznie.