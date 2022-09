amplimind: joint venture Audi i Lufthansa Industry Solutions

Nowa spółka będzie gromadzić doświadczenia i budować wiedzę z zakresu rozwoju oprogramowania, platform w chmurze oraz bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw



Młoda kadra o innowacyjnej kulturze pracy, sieciowej organizacji i elastycznym modelu pracy



Dalekosiężna współpraca z Lufthansa Industry Solutions elementem strategii Audi NEXT:IT

Ingolstadt/Norderstedt, 13 września 2022 r.

Lufthansa Industry Solutions – dostawca usług IT i jedna ze spółek Lufthansa Group, oraz Audi, ogłosiły uruchomienie joint venture pod nazwą „amplimind”. Spółka, po uzyskaniu oficjalnych pozwoleń, została zarejestrowana już w lipcu, ale rozpocznie działalność pod koniec 2022 roku. Celem powołania amplimind jest przyspieszenie cyfrowej transformacji zarówno AUDI AG, jak i całej branży związanej z mobilnością.

Specjaliści ds. rozwoju oprogramowania z amplimind koncentrują się na elastycznym rozwoju indywidualnych rozwiązań, integracji i obsłudze aplikacji strategicznych oraz usługach doradczych w zakresie bezpieczeństwa IT i rozwoju platform w chmurze. W nowej firmie spodziewać się mogą hybrydowego modelu pracy, tzw. „remote-first”. Biura spółki, zlokalizowane w siedzibie głównej w Porcie Lotniczym w Monachium oraz w Norderstedt, posłużą jako miejsca do wspólnej pracy projektowej, wymiany poglądów i doświadczeń oraz kreatywności. W amplimind zespoły projektowe organizują się same, pracują w sieci, modele pracy są elastyczne, a metody dostosowane są do bieżących potrzeb. Firma jest nastawiona na innowacyjne i zrównoważone technologie i metody, takie jak „zielone” IT i „zielone” kodowanie.

Zarząd amplimind stanowią dwie osoby: Nils Büring i Bettina Bernhardt. Nils Büring posiada bogate doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i zarządzaniu projektami IT opartymi na kryteriach sukcesu. Wcześniej był wiceprezesem Industry & Automotive w Lufthansa Industry Solutions. Bettina Bernhardt, jako była CEO cyfrowej spółki-córki Audi, ma wieloletnie doświadczenie w obszarach elastycznych struktur i kultury, nowej pracy oraz rozwoju struktur, w których ludzie mogą uwolnić swój potencjał dla cyfrowego biznesu.

Tworzenie aplikacji istotnych dla przedsiębiorstw

Dzięki amplimind Audi będzie systematycznie rozwijać swoją strategię informatyczną NEXT:IT. Nowe joint venture ma na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji firmy w obszarze rozwoju oprogramowania. „W ciągu najbliższych kilku lat kompetencje w zakresie rozwoju oprogramowania staną się znacznie bardziej strategicznie istotne dla digitalizacji efektywnych procesów biznesowych” – mówi Frank Loydl, Chief Information Officer (CIO) AUDI AG. W ramach strategii sourcingu Audi chce w przyszłości przede wszystkim rozwijać odpowiednie aplikacje IT i topowe projekty cyfrowe we własnym dziale IT.

„Wraz z naszym silnym partnerem chcemy długofalowo i perspektywicznie zbudować i zabezpieczyć niezbędne doświadczenia” – mówi Loydl. Nowe joint venture rozszerza tym samym również portfolio firmy A4nXT GmbH, która została założona w 2020 roku i jest spółką holdingową AUDI AG. Posiada ona udziały w młodych innowacyjnych firmach i strategicznych spółkach joint venture. amplimind uzupełnia w ten sposób także usługi spółki joint venture XL2, która koncentruje się na usługach konsultingowych i technologicznych związanych z SAP.

Strategiczne partnerstwo na rzecz cyfrowej transformacji przemysłu motoryzacyjnego

Lufthansa Industry Solutions ma wieloletnie doświadczenie w strategicznej współpracy i w partnerstwie z firmami z różnych branż, w tym także z dostawcami oprogramowania i chmur. Ta spółka-córka Lufthansy od ponad 25 lat buduje swoje kompetencje w zakresie IT dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma wspiera przemysł profesjonalną wiedzą, na przykład w obszarach rozwoju elastycznego oprogramowania, sztucznej inteligencji oraz zarządzania programami i projektami.

„Dzięki amplimind AUDI i Lufthansa Industry Solutions są jeszcze bardziej zrównoważone. Ponadto napędzamy cyfryzację całej branży” – mówi Jörn Messner, dyrektor zarządzający Lufthansa Industry Solutions. „By osiągnąć jeszcze więcej, łączymy teraz nasze doświadczenia i tworzymy zespół o start-upowym duchu. To, co łączy obie firmy, to szybko wdrażane innowacje najwyższej jakości. Chodzi o niestandardowe, indywidualne opracowania – zwłaszcza w sektorze chmur – które spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa przemysłu motoryzacyjnego.”

Więcej informacji o amplimind znaleźć można tu: www.amplimind.io (strona w języku niemieckim)

Lufthansa Industry Solutions:

Jako dostawca usług w zakresie doradztwa IT i integracji systemów, Lufthansa Industry Solutions odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu cyfrowej transformacji. Dzięki doświadczeniu technicznemu i wiedzy branżowej, ten oddział Lufthansy wspiera swoich klientów we wprowadzaniu nowych technologii cyfrowych. Baza klientów spółki obejmuje firmy zarówno z Lufthansa Group, jak i spoza niej – ponad 300 firm z różnych branż. Firma ma siedzibę w Norderstedt w Niemczech i zatrudnia ponad 2100 pracowników w kilku oddziałach w Niemczech, Albanii, Szwajcarii i USA.