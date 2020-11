Amarok dostępny teraz w promocyjnej cenie

Amarok: bezkompromisowy w terenie, pełen temperamentu na asfalcie. Ten pick-up Volkswagena łączy w sobie to co najlepsze z dwóch światów – zalety samochodu dostawczego, którym poruszać się można w każdym terenie, z designem i wyposażeniem auta segmentu premium. Choć już wkrótce ujrzymy trzecią generację Amaroka, salony dealerskie Volkswagen Samochody Dostawcze kuszą atrakcyjnymi ofertami na różne warianty obecnej serii modelowej.

