ABB inwestuje w elektromobilność we Włoszech

Ruszyły prace konstrukcyjne przy wartej 30 mln USD inwestycji ABB w zakład we Włoszech zajmujący się produkcją i rozwojem ładowarek do samochodów elektrycznych.

Fabryka powstanie w San Giovanni Valdarno we Włoszech i, oprócz produkcji infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, będzie również służyła jako globalne centrum doskonałości. ABB zakłada, że obiekt o powierzchni 16 tys. m kw. będzie gotowy do użytku do końca 2021 roku.

W zakładzie będzie produkowana pełna gama ładowarek do akumulatorów do pojazdów elektrycznych, od systemów domowych, po systemy do instalacji w miejscach publicznych oraz przeznaczone dla miejskiego transportu publicznego.

ABB w nowym obiekcie przeznaczy 3,2 tys. m kw. na potrzeby prac badawczo-rozwojowych, aby realizować działalność z zakresu projektowania i prototypowania. Centrum R&D będzie się koncentrować na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, nowego oprogramowania i narzędzi do zarządzania cyklem życia produktu, aby w pełni zintegrować działania badawczo-rozwojowe z produkcją, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrznymi usługami produkcji elektronicznej – informuje ABB.

To kolejna ogłoszona przez ABB w tym roku inwestycja firmy w elektromobilność, po wartym 10 mln USD projekcie realizowanym w Heertjeslaan w Holandii, w ramach którego powstanie nowa globalna siedziba główna dla obszaru e-mobilności oraz centrum badawczo-rozwojowe. Oficjalne uruchomienie ma się odbyć jeszcze w tym roku.

