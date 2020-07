Bosch tworzy nowy dział oprogramowania i elektroniki dla motoryzacji

Bosch tworzy nowy dział zatrudniający 17 000 pracowników, który będzie dostarczał systemy elektroniczne wykorzystujące zaawansowane oprogramowanie do branży motoryzacyjnej.

Cross-Domain Computing Solutions . Od początku 2021 roku nowa jednostka, zatrudniająca około 17 000 pracowników, będzie dostarczać klientom z branży motoryzacyjnej, systemy elektroniczne wraz z dopasowanym do nich oprogramowaniem. Współczesne samochody zmieniają się przede wszystkim dzięki zmianom oprogramowania i elektroniki. Do roku 2030 rynek systemów elektronicznych wspieranych przez zaawansowany software ma rosnąć w tempie około 15% rocznie. Bosch , aby umocnić swoją pozycję na tym rynku, tworzy nowy dział branżowy. Od początku 2021 roku nowa jednostka, zatrudniająca około 17 000 pracowników, będzie dostarczać klientom z branży motoryzacyjnej, systemy elektroniczne wraz z dopasowanym do nich oprogramowaniem.

– Najważniejszym zadaniem działu branżowego Cross-Domain Computing Solutions będzie zapanowanie nad złożonością systemów elektronicznych i zapewnieniem im maksymalnego bezpieczeństwa – powiedział Harald Kröger, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH.

– Już dziś oprogramowanie wykorzystywane w nowych pojazdach to około 100 mln linijek kodu. Dlatego przyszłość motoryzacji mogą kształtować tylko podmioty dysponujące szerokimi kompetencjami w dziedzinie elektroniki i oprogramowania – powiedział dr Stefan Hartung, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH.

Trend związany ze stosowaniem w motoryzacji coraz bardziej zaawansowanej elektroniki i większej ilości oprogramowania umacnia się. Projektowanie pojazdów staje się tym samym procesem coraz bardziej złożonym. Celem nowego działu branżowego jest zapanowanie nad tą złożonością i zredukowanie jej poprzez wykorzystanie kompleksowych rozwiązań programistycznych i elektronicznych. Konsolidacja kompetencji umożliwi też szybsze wdrażanie nowych funkcji w samochodach. Dlatego Bosch stworzy nową jednostkę organizacyjną i zintegruje pracowników działów, które opracowują rozwiązania programistyczne, elektryczne oraz elektroniczne w segmentach takich jak układy wspomagające i autonomiczna jazda, Car Multimedia oraz układy napędowe i elektronika nadwozia (Body Electronics) – informuje Bosch.

Oprogramowanie będzie odgrywać kluczową rolę w samochodach przyszłości

Jeszcze dekadę temu samochód był wyposażony w oprogramowanie obejmujące około 10 milionów linijek kodu. W samochodach zautomatyzowanych oprogramowanie będzie składać się z 300 do 500 milionów linijek kodu. Jeden milion linijek kodu odpowiada ok. 18 000 stronom zwykłego tekstu.

– W przyszłości oprogramowanie będzie w znaczącym stopniu decydować o funkcjach i właściwościach pojazdów. To dzięki niemu samochody będą coraz bardziej inteligentne, na czym skorzystają kierowcy – powiedział Harald Kröger, członek zarządu spółki Robert Bosch GmbH.

Koncern Bosch od około czterech lat tworzy samodzielnie tworzy oprogramowanie w pojazdach – aktualnie roczne inwestycje w ten segment wynoszą 3 mld EUR. Jednak tradycyjne metody tworzenia oprogramowania w poszczególnych, niezależnych od siebie działach osiągnęły już szczyt swoich możliwości. Dlatego Bosch postanowił skonsolidować działania w ramach nowego działu branżowego Cross-Domain Computing Solutions – wyjaśnia firma.

– Oferowanie oprogramowania z jednego źródła to nasza odpowiedź na ogromne wyzwanie, jakim coraz bardziej intensywna digitalizacja samochodów – dodał Kröger. Kröger odpowiada za nowy dział branżowy, w którym w przyszłości będzie powstawać zarówno oprogramowanie podstawowe dla komputerów samochodowych i sterowników, jak również oprogramowanie funkcji pojazdów: od asystenta parkowania i asystenta utrzymania pasa ruchu, aż do streamingu muzyki. Dzięki temu nowe funkcje będą mogły w przyszłości trafiać do użytkowników szybciej, a zmiana będzie mogła się odbywać poprzez aktualizację oprogramowania.

Transformacja w elektronice pojazdów

Bosch podkreśla, że równolegle do konsolidacji działań w obszarze oprogramowania, koncern intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem architektury elektrycznej i elektronicznej w pojazdach i przystosowaniem jej do przyszłych wymagań. W ramach nowo utworzonej jednostki spółka skonsoliduje także działania związane z projektowaniem komputerów samochodowych, sterowników i czujników. Płynna współpraca tych komponentów będzie miała w przyszłości decydujące znaczenie. –

Szczególną wagę Bosch przykłada do wysokowydajnych komputerów, będących bazą techniczną procesu cyfryzacji nowoczesnych pojazdów. Komputery te konsolidują coraz szersze funkcje i przejmują zadania poszczególnych sterowników.

– W produkowanych dziś samochodach klasy premium, montowanych jest ok. 100 indywidualnych sterowników. Nawet w małych autach miejskich mamy dziś od 30 do 50 sterowników. Dzięki wysokowydajnym komputerom, ich liczbę będzie można w przyszłości znacząco zredukować – wyjaśnił Kröger.

Bosch zapewnia, że ponieważ tego rodzaju komputery samochodowe będą teraz opracowywane przez jeden dział, możliwe będzie stworzenie jednolitej architektury IT dla całego pojazdu – zarówno dla funkcji w kokpicie, jak i funkcji sieciowych, dla układów wspomagających i zautomatyzowanej jazdy, a także dla układów napędowych. Architektura ta będzie zapewniała płynne współdziałanie komponentów elektrycznych i elektronicznych. Dodatkowo umożliwi to firmie Bosch wygenerowanie cennych synergii. Od początku 2021 roku cały dział branżowy Car Multimedia oraz inne jednostki produktowe należące do działów branżowych Powertrain Solutions, Chassis Systems Control i Automotive Electronics zajmujące się systemami elektronicznymi wymagającymi zaawansowanego oprogramowania, będą działać pod jednym dachem. Nowy dział branżowy będzie zatrudniał ok. 17 000 pracowników w ponad 40 lokalizacjach i przeszło 20 krajach na świecie. Szczegóły przyszłej organizacji są ustalane w ścisłej współpracy z przedstawicielami pracowników.

Już w kwietniu 2020 roku Bosch przeprowadził konsolidację całej produkcji elektroniki w sektorze biznesowym Mobility Solutions. Dział branżowy Automotive Electronics koordynuje obecnie produkcję sterowników i komputerów samochodowych dla wszystkich zastosowań motoryzacyjnych. Umożliwia to przedsiębiorstwu realizację synergii także w obszarze produkcji. Nowa organizacja produkcyjna zatrudnia ok. 24 000 pracowników w 21 zakładach i 14 krajach.

Źródło: www.evertiq.pl