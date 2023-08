500 złotych za brak umowy w sprawie odpadów. Kontrole w warsztatach

Właściciele ośmiu skontrolowanych warsztatów, które zostały ostatnio ukarane, podpisały już umowy na wywóz odpadów. Akcja kontroli warsztatów będzie kontynuowana do końca roku. Zgodnie z ustawą o odpadach, zakłady wulkanizacyjne i warsztaty samochodowe mają obowiązek we właściwy sposób pozbywać się odpadów komunalnych i innych wytworzonych w wyniku swojej działalności odpadów.

– Oznacza to między innymi, że muszą posiadać umowę podpisaną z firmą, która zajmuje się odbiorem odpadów – mówi Bogdan Grudzień ze Straży Miejskiej. – Kontrola wykazała, że nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają wymagane dokumenty.

Jak zaznacza Straż Miejska, do najczęstszych nieprawidłowości należy brak podpisanej umowy na wywóz odpadów komunalnych. W takim wypadku właściciel warsztatu samochodowego może być ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł oraz zobligowany do podpisana stosownej umowy.

Warsztaty i stacje wulkanizacji w Bazie Danych Odpadowych

Przedsiębiorcy wytwarzający odpady, a do tych należą warsztaty samochodowe i zakłady wulkanizacyjne, mają obowiązek wpisać się do Bazy Danych Odpadowych, która ma za zadanie uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami. Takiego wpisu dokonuje Marszałek Województwa odpowiedni dla siedziby firmy. Firmy zobowiązane też są do składania sprawozdań o odprowadzaniu odpadów.

Zużyte opony do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnej

Często zdarza się, że wymieniając opony w zakładzie wulkanizacyjnym, klient musi się ich pozbyć na własną rękę. W Bytomiu można je oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Jana Pawła II. To usługa, z której mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Bytomia, którzy wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ciągu roku bytomianie mogą oddać do 8 sztuk zużytych opon.

