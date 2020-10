Koncern Volkswagen – produkcja samochodów w sposób przyjazny klimatowi

Poznań, 12. października 2020 – Grupa Volkswagen podąża drogą do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ważnym elementem tego procesu są nowe modele, takie jak ID.4 – pierwszy elektryczny SUV marki Volkswagen. Samochód, którego światowa premiera odbyła się kilka tygodni temu będzie produkowany i sprzedawany w Europie i w Chinach, a później także w USA. „ID.4 oznacza mobilność neutralną pod względem bilansu CO ₂ ” – mówi Ralf Brandstätter, dyrektor generalny marki. Podobnie jak ID.3 także ID.4 opuszcza fabrykę w Zwickau jako samochód, którego produkcja ma zerowy bilans emisji CO2. Oprócz zakładu w Zwickau, pionierami przyjaznej dla klimatu produkcji samochodów w Grupie są fabryki Audi w Brukseli, Bentleya w Crewe i marki ŠKODA w Vrchlabí w Czechach. We wszystkich powstają auta, których produkcja jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zakład w Zwickau

Zakład w Zwickau w Saksonii odgrywa kluczową rolę w transformacji od produkcji samochodów z silnikiem spalinowym do e-mobilności. ID.3 i ID.4 opuszczają fabrykę jako samochody neutralne pod względem emisji CO2. Założenie jest proste: unikać zużycia energii, korzystać z odnawialnych źródeł energii, kompensować emisję, której nie da się uniknąć. Aby udało się je zrealizować, w zakładzie w Zwickau wdrożono kilka projektów. Na przykład, zakład jest zasilany energią ze źródeł odnawialnych, którą – z elektrowni wodnych oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych – dostarcza firma Volkswagen Kraftwerk GmbH. Pozostałe potrzeby energetyczne fabryka zaspokaja dzięki własnej elektrociepłowni, zasilanej gazem ziemnym, który jest znacznie bardziej przyjazny dla klimatu niż elektrociepłownie zasilane węglem. Zaletą posiadania własnej elektrociepłowni jest również fakt, że pokrywa ona 70 procent zapotrzebowania zakładu na ogrzewanie. Dalsze oszczędności w emisji CO2 wynikają z rozbudowy lub nowo wybudowanych hal. Wzniesiono je zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi oszczędności i minimalizacji zużycia nie tylko energii elektrycznej, ale również wody i ciepła.



Fabryka w Brukseli

Produkcja w fabryce Audi w Brukseli jest całkowicie neutralna pod względem emisji CO₂, co potwierdzają niezależni eksperci. Zakład, w którym jest produkowane elektryczne Audi e-tron korzysta z energii ze źródeł odnawialnych od 2012 roku. Na dachu zakładu znajduje się również największy w regionie system fotowoltaiczny o łącznej powierzchni 107.000 metrów kwadratowych. Drugi filar przyjaznej dla klimatu produkcji, obok użycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, stanowi zaopatrzenie zakładu w ciepło, do wytwarzania którego jest wykorzystywana energia ze źródeł odnawialnych. Emisję CO2, której nie da się uniknąć, zakład kompensuje udziałem w projektach na rzecz ochrony klimatu. W sumie, za sprawą fabryki Audi w Brukseli emisja CO2 jest niższa o około 40.000 ton rocznie.



Zakład w Crewe

Fabryka Bentley Motors w Crewe ma spory udział w zmniejszeniu emisji CO2 przez koncern Volkswagen. Zakład produkuje energię elektryczną za pomocą systemów fotowoltaicznych lub kupuje ją jako certyfikowaną energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Na początku ubiegłego roku na terenie fabryki zainstalowano 10.000 dodatkowych paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni ponad 16.000 metrów kwadratowych. Wraz z panelami zainstalowanymi wcześniej na dachu, których jest 20.800, moc energetyczna systemu fotowoltaicznego wzrosła do 7,7 MW, co odpowiada potrzebom ponad 1.750 gospodarstw domowych. Nieuniknioną emisję Bentley rekompensuje dzięki udziałowi w certyfikowanych projektach ochrony klimatu.



Fabryka w Vrchlabí

Jako pierwszy zakład produkcyjny marki ŠKODA, fabryka podzespołów w Vrchlabí do końca tego roku rozpocznie produkcję w sposób neutralny pod względem emisji CO2. Największe oszczędności pod względem emisji dwutlenku węgla zapewni przestawienie się fabryki na zasilanie energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, co zmniejszy emisję CO2 z pierwotnych 45.000 do 3.000 ton rocznie. Ponad 88 procent energii elektrycznej potrzebnej do produkcji będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Jedynym wciąż używanym paliwem kopalnym jest gaz ziemny, który od 2021 roku stopniowo będzie zastępowany metanem z biogazowni, który jest neutralny pod względem emisji CO2. Zakład w Vrchlabí pracuje również nad ograniczeniem zużycia energii w ogóle. W tym celu zamykane są nieużywane obiegi grzewcze, temperatura w pomieszczeniach jest regulowana w sposób energooszczędny, a przepływ powietrza jest kontrolowany. Ponadto, oświetlenie wielu pomieszczeń jest powiązane z godzinami pracy. W wypadku zakładu w emisja, której nie da się wyeliminować jest kompensowana poprzez udział w certyfikowanych projektach na rzecz ochrony klimatu.