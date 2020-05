Znaczny wpływ pandemii Covid-19 na działalność koncernu Volkswagen w pierwszym kwartale bieżącego roku

Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku koncern Volkswagen odnotował znaczne pogorszenie sytuacji biznesowej na skutek pandemii Covid-19. W porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku dostawy dla klientów zmniejszyły się o 23,0 procent do 2,0 milionów pojazdów (w 2019 roku: 2,6). Przychód ze sprzedaży zmalał od stycznia do marca o 8,3 procent do 55,1 (2019: 60,0) miliarda euro. Zysk operacyjny przed zdarzeniami specjalnymi zmniejszył się znacznie, bo o 81,4 procent do 0,9 (2019: 4,8) miliarda euro. W zeszłym roku zdarzenia specjalne wynikające z kryzysu wokół silników Diesla obciążyły zysk kwotą jednego miliarda euro. W pierwszym kwartale 2020 roku nie odnotowano żadnych zdarzeń specjalnych. Operacyjna stopa zwrotu w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 1,6 procent (2019: 6,4 procent, względnie 8,1 procent przed zdarzeniami specjalnymi). Oprócz spadku sprzedaży będącego wynikiem zmniejszenia popytu, zawirowania na rynkach surowcowych i kapitałowych spowodowały negatywne skutki w zakresie oceny Fair Value surowców oraz w zakresie kursów walut. Wynik finansowy przed opodatkowaniem zmniejszył się do 0,7 (4,1) miliarda euro. Frank Witter, Członek Zarządu Koncernu ds. Finansów i IT, powiedział: „Światowa pandemia Covid-19 miała duży wpływ na naszą działalność w pierwszym kwartale. Podjęliśmy liczne działania w celu zmniejszenia kosztów i zapewnienia płynności – nasza pozycja finansowa jest nadal mocna. Rozpoczęło się stopniowe uruchamianie produkcji w zakładach także poza Chinami, przy czym nadal priorytetem jest zdrowie naszych pracowników i dostawców. W zeszłym tygodniu otwarte zostały salony dealerskie w Niemczech. Podjęliśmy więc wspólnie pierwsze kroki zmierzające do ponownego uruchomienia pełnego zakresu działalności. W tej wyjątkowej kryzysowej sytuacji koncern Volkswagen działa w sposób przemyślany i zdecydowany”. Spodziewany pozytywny zysk operacyjny w całym 2020 roku Koncern Volkswagen zakłada, że z powodu pandemii Covid-19 dostawy samochodów do klientów będą w 2020 roku znacznie mniejsze niż w roku poprzednim. Szczególne wyzwania wynikają ponadto z rosnącej walki konkurencyjnej, niepewnej sytuacji na rynkach surowcowych i dewizowych oraz z zaostrzenia przepisów dotyczących emisji. Na skutek pandemii koronawirusa przychód ze sprzedaży koncernu Volkswagen będzie najprawdopodobniej znacznie niższy niż w poprzednim roku. Koncern Volkswagen w porównaniu z poprzednim rokiem spodziewa się znacznie niższego, ale jednak pozytywnego zysku operacyjnego za rok 2020. Udział nakładów na badania, rozwój i inwestycje w dziale samochodów, mimo podjętych środków będzie w 2020 roku prawdopodobnie wyższy niż w roku poprzednim – będzie to spowodowane niższym przychodem ze sprzedaży na skutek zmniejszonego popytu. W wyniku mniejszego popytu oraz wypłat związanych ze sprawą diesli, a także na skutek zmniejszonej płynności spowodowanej fuzjami i akwizycjami w 2020 roku należy się spodziewać mniejszego niż rok wcześniej przepływu gotówki netto. Z tego powodu niższa niż w roku poprzednim będzie także płynność netto w dziale samochodów. Należy założyć, że zwrot z inwestycji (ROI) będzie – zależnie od zysku – niższy niż w zeszłym roku oraz niższy niż zdefiniowane minimalne oprocentowanie zainwestowanego kapitału, które określono na 9 procent. Nadal dobra płynność netto w dziale samochodów Płynność netto w dziale samochodów wyniosła na koniec marca 17,8 miliarda euro. Na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 21,3 miliarda euro. Przepływ gotówki netto w dziale samochodów wyniósł -2,5 miliarda euro i był o 4,5 miliarda euro poniżej poziomu ubiegłorocznego. Koszty badań i rozwoju w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosły 3,6 miliarda euro i okazały się o 2,3 procent wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Udział kosztów badań i rozwoju zwiększył się do 8,0 (6,9) procent, głównie z powodu spadku przychodów ze sprzedaży. Inwestycje w dziale samochodów koncernu wyniosły 2,1 (2,0) miliarda euro. Z powodu mniejszego przychodu ze sprzedaży spowodowanego pandemią udział inwestycji w dziale samochodów wzrósł do 4,7 (4,0) procent. Marki i obszary działalności W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku sprzedano 765.000 (910.000) aut marki Volkswagen Samochody Osobowe, co oznacza spadek o 16,0 procent. Mimo ogólnego trendu zwiększyła się sprzedaż modeli Gol i Passat, dużą popularnością cieszył się również T-Cross. Przychód ze sprzedaży wyniósł 19,0 miliardów euro i okazał się o 11,9 procent niższy niż w poprzednim roku. Zysk operacyjny (w ubiegłym roku przed zdarzeniami specjalnymi) zmniejszył się do 481 (921) milionów euro. Zmniejszenia sprzedaży na skutek pandemii Covid-19, wzrostu kosztów oraz pogorszenia w zakresie gamy modeli nie udało się zrekompensować środkami wspierającymi sprzedaż ani poprzez poprawę pozycjonowania cenowego. Globalna sprzedaż samochodów marki Audi zmniejszyła się w omawianym okresie do 268.000 (305.000) sztuk. Chińska spółka FAW-Volkswagen sprzedała dodatkowe 97.000 (130.000) pojazdów. Odnotowano wzrost zainteresowania przede wszystkim modelami Q3 i e-tron. Przychód ze sprzedaży zmalał do 12,5 (13,8) miliarda euro. Zysk operacyjny zmniejszył się do 15 milionów euro (1,1 miliarda euro). Zmniejszenia sprzedaży, a także obciążeń wynikających z zabezpieczenia wyceny surowców oraz ze skutków niekorzystnych kursów walut nie udało się wyrównać poprzez zmniejszenie kosztów stałych i rozwoju. W danych finansowych Audi zawarto dane marek Lamborghini i Ducati. Od stycznia do marca 2020 roku Lamborghini sprzedało 2.253 (2.349) samochody, a Ducati 10.171 (13.806) motocykli. W pierwszym kwartale 2020 roku sprzedano 237.000 samochodów marki SKODA, czyli o 13,7 procent mniej niż rok wcześniej. Dużym popytem cieszyły się modele Scala i Kamiq. Przychód ze sprzedaży wyniósł 4,8 (4,9) miliarda euro, a zysk operacyjny 307 milionów euro i był o 103 miliony euro mniejszy niż przed rokiem. Poprawa w zakresie gamy modeli nie zdołała zrekompensować obciążeń wynikających ze zmniejszenia sprzedaży, niekorzystnych kursów walut oraz nakładów związanych z ograniczeniem emisji spalin. Sprzedaż aut marki SEAT w omawianym czasie wyniosła 140.000 egzemplarzy, co oznacza spadek o 20,6 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W tej liczbie uwzględniono model A1 produkowany dla Audi. Szczególnie popularne okazały się SUV-y Arona, Ateca i Tarraco. Przychód ze sprzedaży na poziomie 2,6 miliarda euro był mniejszy od ubiegłorocznego o 16,2 procent. Zysk operacyjny zmniejszył się do -48 (89) milionów euro – przede wszystkim z powodu mniejszej sprzedaży. Marka Bentley sprzedała w pierwszym kwartale 2020 roku 3.302 (2.534) samochody. Przychód ze sprzedaży zwiększył się do 620 (456) milionów euro. Zysk operacyjny wzrósł do 56 (49) milionów euro, co było skutkiem zwiększonej sprzedaży i poprawy w zakresie gamy modeli. Od stycznia do marca 2020 roku Porsche Automobile sprzedało na świecie 56.000 samochodów, czyli o 1,3 procent mniej niż w ubiegłym roku. Przychód ze sprzedaży wyniósł 5,4 (5,2) miliarda euro. Zysk operacyjny zmniejszył się do 529 (829) milionów euro. Oprócz wzrostu kosztów obciążeniem okazały się niekorzystne kursy walut i mniejsza sprzedaż aut, odnotowano za to poprawę w zakresie gamy modeli. Sprzedaż samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze w pierwszych trzech miesiącach roku wyniosła na świecie 99.000 (129.000) egzemplarzy. Przychód ze sprzedaży zmalał o 18,9 procent do 2,7 miliarda euro. Z powodu mniejszej sprzedaży do 14 (291) milionów euro zmniejszył się również zysk operacyjny. Zysk okazał się gorszy także z powodu obciążeń wynikających z obowiązujących od tego roku nakładów na ograniczenie emisji CO 2 , niekorzystnych kursów walut, a także z powodu wzrostu kosztów stałych i kosztów przeznaczanych na rozwój. Pozytywny efekt dały optymalizacja kosztów produktu i oferty modeli. W pierwszym kwartale 2020 roku sprzedaż aut marki Scania Vehicles and Services zamknęła się liczbą 19.000 (24.000) samochodów. Przychód ze sprzedaży zmniejszył się do 3,0 (3,4) miliarda euro. Zysk operacyjny Scania Vehicles and Services wyniósł 256 (370) milionów euro. Odnotowano mniejszą sprzedaż pojazdów, ale poprawę w zakresie oferty modeli oraz zmniejszenie kosztów stałych. Zwiększył się zakres działalności serwisowej. MAN Nutzfahrzeuge sprzedał w omawianym okresie 28.000 samochodów, czyli o 17,2 procent mniej niż rok wcześniej. Przychód ze sprzedaży zmniejszył się do 2,6 (3,0) miliarda euro. Zysk operacyjny zmalał do -83 (115) milionów euro. Obok spadku sprzedaży na zmniejszenie zysku wpłynęły dodatkowe koszty związane z wprowadzeniem samochodów ciężarowych nowej generacji oraz coraz trudniejsza sytuacja w obrocie pojazdami używanymi. Power Engineering w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku osiągnął przychód ze sprzedaży w wysokości 922 (891) milionów euro. Ze względu na specyfikę działalności Power Engineering zysk operacyjny został obciążony skutkami pandemii Covid-19 tylko w niewielkim stopniu i dzięki wzrostowi sprzedaży oraz lepszej ofercie zwiększył się do 16 (9) milionów euro. W pierwszym kwartale 2020 roku Volkswagen Usługi Finansowe zawarł 1,9 (1,9) miliona nowych umów (-1,4 procent) z dziedziny finansowania, leasingu, serwisu i ubezpieczeń. Na koniec omawianego okresu liczba kontraktów wyniosła 21,6 miliona, czyli o 6,5 procent więcej niż na koniec 2019 roku. Zysk operacyjny w ciągu trzech miesięcy 2020 roku wzrósł do 654 (638) milionów euro.