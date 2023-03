Załamanie na rynku aut używanych widać także w imporcie. Na tron wrócił poprzedni lider

Zapaść to może za mocne słowo, ale import samochodów używanych do Polski od 15 miesięcy sukcesywnie maleje. Jak informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar, luty 2023 r. przyniósł nam najsłabszy wynik lutowy od dekady. Co ciekawe, po dwóch pierwszych miesiącach tego roku na tron wrócił poprzedni, wieloletni ulubieniec Polaków.

Mniej używanych aut niż w 2022 r. sprowadziliśmy poprzednio w 2013 r. I chociaż mogłoby się wydawać, że to kwestia pechowego ubiegłego roku, bieżący wcale nie zapowiada się lepiej. Ba, po pierwszych dwóch miesiącach wygląda na to, że w 2023 r. zarejestrujemy jeszcze mniej samochodów używanych z zagranicy. IBRM Samar zwraca uwagę, że tegoroczny luty to 15. miesiąc z rzędu z malejącym importem.

Wyraźny spadek popytu na dostawczaki z importu

Dane przedstawione przez Samar pokazują, że kryzys najbardziej dotknął małe biznesy. W lutym 2023 r. Polacy zarejestrowali niemal o jedną piątą mniej samochodów dostawczych o dmc do 3,5 t niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku (-19,6 proc.). Łącznie od początku tego roku sprowadziliśmy 10 tys. 152 auta użytkowe, a to oznacza nieco niższy spadek – „tylko” o 14 proc.